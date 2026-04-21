“Que no salga vivo del hospital”: el plan de Sadakat puede desatar la guerra esta noche en En tierra lejana

En el hospital, la tensión estalla entre Cihan y Sahin. El joven no duda en encararle y le pregunta si piensa rematar a su padre en cuanto tenga la oportunidad. Cihan, desafiante, responde sin titubeos: si hubiera querido verlo muerto, ya lo estaría. Pero su advertencia lo deja todo claro: si vuelve a tocar a Kaya, las consecuencias serán imprevisibles.

Lo que ninguno imagina es que el verdadero peligro no está delante de ellos, sino mucho más cerca. A espaldas de su hijo, Sadakat decide cruzar la línea roja. La matriarca da la orden: quiere que el padre de Sahin no salga vivo del hospital.

Sin margen para el error y con una única condición, que Cihan no se entere, el plan ya está en marcha. Los hombres de confianza de Sadakat tienen la misión de no volver hasta haberla cumplido.

¿Hasta dónde llegará esta decisión? ¿Y qué pasará si Cihan descubre la traición? No te pierdas un capítulo clave esta noche a las 23:00 h en Antena 3. Disponible también enatresplayer.