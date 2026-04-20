Paz Vega y Orson Salazar se separan tras más de 25 años casados: este fue el último posado que hicieron juntos

Tras varios días de rumores, este domingo se confirmaba la noticia: Paz Vega y Orson Salazar se separan. Según ha informado la revista ¡HOLA!, la actriz y el representante venezolano han decidido emprender caminos diferentes después de un cuarto de siglo de unión y tres hijos en común: Orson Jr. (19), Ava (casi 17) y Lenon (15).

La pareja, que hasta ahora formaba uno de los matrimonios más sólidos y estables del panorama nacional, ha optado por la máxima discreción. Fieles a la prudencia con la que siempre han gestionado su parcela íntima, ninguno de los dos ha hecho declaraciones al respecto por el momento.

Las primeras señales del distanciamiento

Aunque la noticia ha sorprendido a muchos, las primeras señales de que algo no iba bien se dieron el pasado 28 de febrero. Durante los Premios Andalucía, Paz Vega acudió acompañada únicamente por su hija Ava. La ausencia de Orson en una cita tan significativa para la sevillana pasó inadvertida en su día, pero hoy cobra todo el sentido dentro del contexto de su separación.

Su última aparición pública en familia

Para encontrar la última imagen de Paz y Orson posando juntos tenemos que retroceder hasta julio de 2025. El escenario fue Alemania, concretamente el prestigioso evento ecuestre CHIO Aquisgrán. Allí, el matrimonio deslumbró junto a su hija Ava, dando una lección de estilo y naturalidad ante las cámaras.

Última vez que Paz Vega y Orson Salazar posaron juntos | Gtres

En aquella ocasión, la familia hizo gala de su habitual elegancia apostando por la moda nacional. Ava Salazar brilló con un conjunto de lunares de la firma Massora, compuesto por falda midi y top, que combinó con unas sandalias rojas y un impecable clean look. Paz Vega confió en The IQ Collection con un vestido verde de cuello cruzado y botones delanteros, complementado con maxi pendientes dorados. Y Orson Salazar ejerció de acompañante perfecto con un traje azul marino clásico y camisa de rayas en tono azul bebé.

Paz Vega y su familia | Gtres

Una testigo de excepción: la infanta Elena

Aquel último posado en suelo alemán tuvo una testigo muy especial. La infanta Elena, gran apasionada de la hípica, también viajó hasta Aquisgrán para representar a España en el certamen y presidir la recepción Media Night.

La propia Paz Vega compartió su entusiasmo en redes sociales tras aquel viaje, sin que nada hiciese presagiar este desenlace: "Qué emocionante ver a España brillar así de bonito, en pleno corazón de Alemania. Orgullo, arte, elegancia… y mucha alma española", escribía la actriz en su perfil de Instagram junto a varias imágenes de esa escapada familiar que, hoy sabemos, fue la última como matrimonio ante el foco público.