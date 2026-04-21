Quevedo anuncia ante más de 10.000 personas el lanzamiento esta semana de su nuevo álbum 'El Baifo'

Con una Playa de Las Canteras completamente abarrotada de gente, el cantante Quevedo desvelaba anoche el mensaje que todo el mundo esperaba: "El Baifo está en casa". Con decenas drones sobre el mar, iluminando el cielo de la capital grancanaria, se iniciaba una cuenta atrás: 5, 4, 3, 2, 1…Para dar paso al deseado mensaje: "Quevedo presenta", seguido de la figura de un baifo, la silueta del Roque Nublo, la del Teide, la pintadera, las 8 estrellas que representan a las 8 Islas Canarias, y finalmente y entre los gritos del público: "Nuevo álbum 'El Baifo', esta semana". Y tras el aclamado espectáculo de drones comenzaba a sonar por los altavoces el tema 'Ni borracho' con el que el público enloquecía y se arrancaba a bailar sobre la arena.

Fans de todas las edades aguardaron impacientes durante la tarde: "Es muy muy fan de Quevedo, va a todos los conciertos y escucha su música de día, noche, mañana…", decía una madre sobre su hija sentada al lado y tarareando uno de sus temas. "Nos ha citado Quevedo", decía ilusionada una mujer. "Tengo la ilusión de que venga Quevedo", afirmaba una joven fan.

"Yo creo que no va a venir Quevedo, aunque puede sorprender", decía un hombre que iba con toda la familia. "Yo creo que no va a aparecer", decía otra joven. "Nosotros 3 creemos que si y ella que no", apostaba uno de sus amigos. "Yo creo que estará por aquí cerca en una casa o un hotel o algo", decía un joven. Y efectivamente así fue, porque el artista publicó tres fotos en su cuenta de Instagram, ataviado con un chándal con capucha y mirando desde una terraza su propio espectáculo.

"Te pasaste el juego", "De locos", "Te sales", "El baifo está en casa", le comentaban algunos de sus seguidores en la publicación que poco después sumaba más de 377.000 likes.

Más de 10.000 personas aguardaban desde la media tarde y hasta el comienzo del espectáculo a las 21h en la arena de Las Canteras, expectantes desde que el domingo por la tarde el artista publicara la enigmática convocatoria en su cuenta de Instagram. En ella se podía ver el mapa de la zona de La Puntilla donde tuvo lugar el evento, y las frases que daban lugar a todo tipo de especulaciones entre sus fans: "Mañana algo va a pasar en la isla", "El Baifo está en casa", "Y en el cielo 8 estrellas brillarán". Y lo que ocurrió anoche fue lo que todos esperaban, después de semanas de especulaciones y mensajes en clave, el artista anunciaba al fin la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum, 'El Baifo'.

El grancanario mueve masas y nunca defrauda a su público, que ahora espera ansioso el gran lanzamiento de un álbum del que ya conocemos los grandes éxitos 'Ni borracho' y 'Scandic' y del que anoche, cuando todo el mundo se disponía a abandonar la playa, sonó una de las nuevas canciones. Un tema en colaboración con Elvis Crespo y cuya letra hace referencia a la isla de La Graciosa.

El evento fue retransmitido en directo para todo el mundo, desde la Península hasta México, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, EE.UU., República Dominicana, Chile, Argentina y Uruguay.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.