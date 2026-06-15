Elon Musk, oficialmente primer trillonario de la historia: ¿Qué podría comprar con ese dinero?

Corren buenos tiempos para Elon Musk. El fundador de SpaceX suma un nuevo triunfo tras convertirse en el primer trillonario de la historia gracias a la salida a bolsa de la compañía aeroespacial. Esta operación marca un nuevo hito financiero para el empresario y sitúa a SpaceX en el centro de la economía global.

Según los cálculos Musk es en este momento más rico que el 46% de la población mundial más pobre combinada. En este punto estaríamos hablando de 3.800 millones de personas.

Una cuenta con trece cifras

Un dato revelador es que el empresario tendría que gastar un millón de dólares al día durante 2.780 días para arruinarse. El equivalente a este dato sería que Musk tendría que malgastar 30 millones de dólares al día durante un siglo.

Y con tanto dinero ¿qué podría comprar? En primer lugar Musk podría adquirir todos los fabricantes de automóviles de Europa, Japón y Estados Unidos.

Rico entre ricos

La idea de ser trillonario resulta inalcanzable para el común de los mortales, incluso dentro del universo de los multimillonarios. Pero no todo son buenas noticias para Musk.

Como era de esperar, su patrimonio también ha generado varias críticas. Nabil Ahmed, director senior de justicia económica de Oxfam América, advierte que el hecho de que "la fortuna de Elon Musk supere el billón de dólares marca un hito sin precedentes en el avance del poder de la oligarquía y un día oscuro para la democracia".

A su juicio "no era inevitable llegar a este punto de concentración de riqueza extrema" porque el empresario ha pasado a convertirse en "un billonario respaldado por un gobierno", cuya fortuna es "alimentada por una era de decisiones públicas regresivas, reglas diseñadas por una minoría para multiplicar sus propias fortunas y respaldadas de forma abrumadora por líderes políticos".

En este sentido Ahmed señala que el hecho de que "una sola persona acumule una fortuna de más de un billón de dólares es incompatible con una economía justa y con una democracia saludable".

Es en este punto cuando, según sus palabras, "la desigualdad económica alimenta la desigualdad política, y mientras la gente común debe asumir sus efectos, los milmillonarios continúan escribiendo las reglas en su propio beneficio".

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