Sumar intenta restablecer los puentes con Junts para salvar el decreto de Vivienda

Desde que el Consejo de Ministros aprobó el Decreto de Vivienda, que incluye la prórroga de los alquileres, Sumar ha encabezado la negociación con el resto de los grupos, con los que anunciaron la voluntad de iniciar una ronda de contactos. Queda una semana para la votación, pero los de Yolanda Díaz siguen sin contar con los apoyos suficientes.

En Sumar insisten en centrar sus críticas en el PP, que desde el principio se negó a reunirse, pero lo cierto es que tampoco cuentan con el apoyo de otros grupos como Junts. Hoy la portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, se ha dirigido de nuevo a los populares para pedirles que, al menos, se abstengan si no quieren aprobar el decreto. "Igual son multipropietarios y no se atreven a votar a favor. Hay otras opciones de voto, pero en todo caso no deberían votar en contra de sus propios votantes y de la mayoría de la ciudadana española", ha afirmado en referencia a la encuesta encargada por el grupo europarlamentario 'The Left', según la cual el 73% de los ciudadanos están a favor de la prórroga.

Sumar trata de zanjar la polémica con Junts

En Sumar tratan así de rebajar el tono con el partido de Carles Puigdemont, después del choque abierto la semana pasada por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que tildó a Junts de "racistas y clasistas", en una entrevista en Onda Cero.

Sus declaraciones provocaron la reacción inmediata de Puigdemont. "La próxima vez, que pida al PP los votos para ser vicepresidenta y quizá viva mejor", advertía en su red social X.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, evitó ayer en la rueda de prensa del espacio retractarse de las declaraciones de Díaz, pero emplazó a los posconvergentes a sentarse a hablar de nuevo. "Tenemos muchas diferencias con Junts, pero eso no nos ha impedido llegar a acuerdos en el pasado", concluyó Urtasun.

Lo que no aclaran en Sumar, es si los puentes están rotos tal y como trasladan desde Junts. Hoy la portavoz en el Congreso ha evitado contestar en repetidas ocasiones a las preguntas al respecto. "Estamos convencidas de que va a salir, no hay un grupo en esta cámara que pueda arriesgarse a votar en contra. Esta es la clave", ha zanjado Barbero.

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