Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "Hemos sido vilipendiados y maltratados por Marruecos"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha atendido a Antena 3 Noticias Fin de Semana para analizar la crisis migratoria que atraviesa España, concretamente Ceuta, tras la entrada ilegal de unos 60.000 inmigrantes marroquíes entre el jueves 30 y el viernes 31 de julio, de los cuales han sido devueltos 48.000. Además, han perdido la vida por el camino cerca de 90 personas, según el propio presidente.

Juan Jesús Vivas asegura que no se cree la versión del ministro Marlaska, quien ha confirmado que la inmensa mayoría de migrantes ha vuelto a Marruecos.

"El pueblo está inquieto, no hemos recuperado la normalidad... Creemos que se han quedado entre 10.000 y 15.000 inmigrantes"

"Es un momento histórico para nuestra ciudad, y para toda España, está en juego la integridad territorial del país. La situación es muy tensa, este viernes hubo un retorno importante, pero se han quedado en Ceuta varios miles de personas, no sabemos el número (entre 10.000 y 15.000). Su presencia en esta ciudad no es normal, no es fácil recuperar la normalidad. El pueblo está inquieto, preocupado, la sensación es muy amarga. No hemos vuelto a la normalidad, y lo que necesitamos es que el Estado utilice todos los medios que estén a su alcance. Necesitamos que todas las personas que entraron vuelvan a Marruecos", ha empezado diciendo el presidente ceutí.

En dos días entraron 60.000 personas, el 70% de la población ceutí

En relación a los fallecidos, 67 personas confirmadas entre este jueves y viernes, Jesús Vivas ha asegurado que "el pueblo ceutí nunca pierde la entereza, ni aun estando con el alma en vilo": "Viven esta situación como algo propio, es un drama propio e irrepetible".

"Se ha puesto en jaque la soberanía nacional"

Además, desde el Gobierno se ha evitado culpar directamente a Marruecos, lo que ha llamado la atención de parte de la opinión pública: "Entraron 60.000 personas, lo que supone el 70% de la población ceutí, no hay sociedad capaz de acoger esta avalancha, es un impacto inasumible. Sánchez calificó el asunto de una "violación de la integridad territorial de España". Se ha puesto en jaque la soberanía nacional. Necesitamos medidas acordes a lo sucedido... El Estado debe hacer un despliegue para garantizar la seguridad de los ceutíes, además de restablecer su ánimo.

"Hemos sido maltratados y vilipendiados"

El presidente de la ciudad ha querido poner punto y final a su intervención con una última reflexión: "Ceuta es un modelo de cualidades y de virtudes, somos un ejemplo de amor a España. Pedimos que todo el país se solidarice con nosotros. Nuestra frontera ha sido maltratada por parte de Marruecos, es imposible que entraran 60.000 personas sin el beneplácito del gobierno marroquí. Hemos sido maltratados y vilipendiados", sentenció Vivas.

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