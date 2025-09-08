Pilar Velasco, sobre el 'me gusta la fruta' de Feijóo: "Copiando un ¡bunga! ¡bunga! más exagerado que el de Vox"

Ha sido la primera vez que el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha hecho uso de las tan controvertidas cuatro palabras 'me gusta la fruta'. Frase que utilizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para excusar el insulto que dedicó al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el Congreso, y fue captado por las cámaras.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no ha dejado pasar la ocasión para cargar contra el líder de la oposición, a quien ha acusado de crispar "hasta en sus momentos de asueto y diversión".

La periodista Pilar Velasco era contundente en su análisis de la primera semana del nuevo curso político, por el elevado nivel de tensión: "Tenemos más de un ejemplo de crispación".

"Las instituciones parece que no significan absolutamente nada cuando se representan", expresaba Pilar, a propósito de las declaraciones del portavoz de la Asamblea De Madrid, Carlos Díaz-Pache, del PP madrileño, calificando de "hit del verano", el insulto al presidente.

La periodista reprocha que el presidente de los populares no se limitara a publicar "un vídeo divertido de una noche" y añadir la ya conocida puntilla: "Es legitimar un grito, un cántico, que todos sabemos de donde viene".

Debido al tono crispado que los políticos no parecen interesados en rebajar, Pilar Velasco lo relacionaba con el ascenso que dan las encuestas a Vox en intención de voto.

"Un momento Vox muy fuerte"

El momento actual arroja una intención de voto al partido de Santiago Abascal que podría contar con uno de cada cuatro votos jóvenes y critica las formas del PP en su búsqueda del voto joven: "En lugar de haciendo pedagogía, copiando y haciendo un '¡bunga! ¡bunga!' mucho más exagerado que el de Vox".

