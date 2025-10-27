Antena 3 LogoAntena3
Cándido Méndez cree que en el PSOE "están pasando cosas muy extrañas": "Es insostenible desde el punto de la democracia interna"

El que fuera secretario general de UGT, Cándido Méndez, apoya la iniciativa del exministro Jordi Sevilla de crear un nuevo espacio en el PSOE para quienes no se sienten representados por las políticas de Pedro Sánchez.

Cándido Méndez en Espejo Público.

Laura Simón
Publicado:

El exministro de administraciones públicas del PSOE, Jordi Sevilla, ha criticado la 'podemización' del Partido Socialista. Señala que echa de menos políticas socialdemócratas y describe a Sánchez como 'un César' del partido. Quiere reunir a aquellos que hoy no se ven representados con las políticas de Sánchez pero que siguen sintiendo que el PSOE es su partido.

Recuerda que "los estatutos permiten la creación de corrientes perfectamente democráticas". "Estoy intentando ver con algunos compañeros si detrás de eso hay suficiente agua en la piscina", mantenía.

"Me parece una iniciativa muy loable y muy necesaria"

El exsecretario general de UGT Cándido Méndez define las ideas de Jordi Sevilla como "una iniciativa muy loable" y "muy necesaria". Cree que en el PSOE "están pasando cosas bastante extrañas". Cuenta que estuvo en un acto de la corriente izquierda socialista y "un portavoz muy cualificado de la corriente izquierda socialista, que ha sido muy minoritaria siempre en el partido, decía que estaba en la mayoría". Se pregunta si la corriente izquierda socialista está ahora en la mayoría, "la mayoría anterior dónde está".

"Se exige el 5% de firmas para iniciar el trámite de la constitución de la tendencia"

Para Cándido Méndez, la idea de Jordi Sevilla es una iniciativa que tiene mucho sentido. Se exige el 5% de firmas para iniciar el trámite de la constitución de la tendencia. "En elecciones generales el suelo es del 3%, en las elecciones al parlamento europeo también, 5 es una cifra muy exigente y depende de la voluntad de la comisión ejecutiva federal".

Recuerda que en el anterior congreso federal del PSOE no intervino nadie en el debate de gestión y en este ultimo pidió la palabra alguien de la corriente izquierda socialista pero era para apoyar la gestión. "Es una situación insostenible desde el punto de vista de la democracia interna".

Programas

