Esta noche, Laura Pausini viene a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero

Esta noche el equipo de El Hormiguero está de celebración, con más de 3.000 programas a sus espaldas, Pablo Motos celebra, junto a Laura Pausini, la espectacular cifra.

No es coincidencia que esta noche la invitada sea la italiana. Laura Pausini ostenta el récord de la internacional con más programas de El Hormiguero habiendo visitado en más de diez ocasiones el plató.

A parte de la fiesta por la celebración de los 3.000 programas, la cantante presenta nuevo single ‘Mi historia entre tus dedos’. El adelanto de su nuevo disco dará pie a que la italiana de alguna pista de su nueva gira mundial que, por primera vez, comenzará en España.

No te pierdas esta noche a Laura Pausini en el programa 3.000 de El Hormiguero.

Sobre ella:

Laura Pausini es una estrella internacional, su carrera comenzó con dieciocho años cuando ganó el Festival de San Remo en 1993. Desde entonces no ha hecho más que crecer con fans por todo el mundo, es uno de los iconos de la música con más de 80 millones de discos vendidos y con distintos premios entre los que destacan un premio Grammy y un Globo de Oro.