Esta noche, Laura Pausini viene a celebrar los 3.000 programas de El Hormiguero

La italiana presenta nuevo sencillo de su próximo disco junto a Pablo Motos en el programa 3.000.

Laura Pausini en El Hormiguero

Julio Gil López
Esta noche el equipo de El Hormiguero está de celebración, con más de 3.000 programas a sus espaldas, Pablo Motos celebra, junto a Laura Pausini, la espectacular cifra.

No es coincidencia que esta noche la invitada sea la italiana. Laura Pausini ostenta el récord de la internacional con más programas de El Hormiguero habiendo visitado en más de diez ocasiones el plató.

A parte de la fiesta por la celebración de los 3.000 programas, la cantante presenta nuevo single ‘Mi historia entre tus dedos’. El adelanto de su nuevo disco dará pie a que la italiana de alguna pista de su nueva gira mundial que, por primera vez, comenzará en España.

No te pierdas esta noche a Laura Pausini en el programa 3.000 de El Hormiguero.

Sobre ella:

Laura Pausini es una estrella internacional, su carrera comenzó con dieciocho años cuando ganó el Festival de San Remo en 1993. Desde entonces no ha hecho más que crecer con fans por todo el mundo, es uno de los iconos de la música con más de 80 millones de discos vendidos y con distintos premios entre los que destacan un premio Grammy y un Globo de Oro.

El Hormiguero alcanza este lunes su programa número 3.000, y lo celebra con una mirada a las experiencias reales que han emocionado a millones. Momentos que han tocado el corazón de los espectadores y que merecen ser recordados.

Disfruta de la entrevista completa de Laura Pausini en 'El Hormiguero 3.0'
En exclusiva

Las razones por las que Laura Pausini será la protagonista del programa 3.000 de El Hormiguero

Un programa tan especial no podía tener a mejor invitada que a la artista italiana, y te contamos la razón que hay detrás.

