David, a un paso de descubrir el secreto de Patricia y Julia en los próximos episodios de La Encrucijada

En los próximos capítulos de La Encrucijada, la verdad podría estallar. Patricia sospecha que Julia está a punto de confesarle a David el acuerdo que ambas sellaron antes del parto. Desesperada, se presenta en el hospital justo cuando su marido se queda a solas con Julia.

Mientras tanto, Amanda se replantea su relación con César tras los consejos de Sara, y Saúl avanza en su plan de venganza infiltrándose en la familia Oramas. Las mentiras, los secretos y las traiciones marcarán los nuevos episodios de la serie.