Gabriel planea asesinar a Andrés para ocultar su secreto en Sueños de libertad

La tensión estallará en Sueños de libertad cuando Gabriel, atormentado por la posibilidad de que Andrés despierte, se plantee acabar con su vida para evitar que revele la verdad. María, al descubrir sus intenciones, intentará detenerlo, pero su vida también correrá peligro.

Mientras tanto, Begoña y Gabriel anuncian que esperan un hijo, dejando a todos impactados. Damián, pese al oscuro panorama, celebrará la llegada del bebé, convencido de que puede devolver algo de alegría a la familia.