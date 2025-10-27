Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Gabriel planea asesinar a Andrés para ocultar su secreto en Sueños de libertad
El abogado, temeroso de ser descubierto por provocar el accidente de la caldera, tomará una decisión extrema mientras la familia celebra la inesperada noticia del embarazo de Begoña.
La tensión estallará en Sueños de libertad cuando Gabriel, atormentado por la posibilidad de que Andrés despierte, se plantee acabar con su vida para evitar que revele la verdad. María, al descubrir sus intenciones, intentará detenerlo, pero su vida también correrá peligro.
Mientras tanto, Begoña y Gabriel anuncian que esperan un hijo, dejando a todos impactados. Damián, pese al oscuro panorama, celebrará la llegada del bebé, convencido de que puede devolver algo de alegría a la familia.