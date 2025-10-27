Publicidad
La Voz
María Grant emociona en La Voz con ‘Back to Black’ y el consejo más valioso de su madre Miriam Díaz-Aroca
La hija de Miriam Díaz-Aroca, María Grant, se enfrentó a las Audiciones a ciegas de La Voz interpretando a Amy Winehouse y compartió el consejo más importante que recibió de su madre.
Antes de cantar en La Voz, María Grant habló sobre la gran influencia que ha tenido su madre, Miriam Díaz-Aroca, en su vida. La joven aseguró que el mejor consejo que recibió de ella fue “ser auténtica y creer en mí misma”, una enseñanza que la ha guiado en su camino artístico.
Con esas palabras en mente, María interpretó ‘Back to Black’ de Amy Winehouse, mostrando una voz llena de matices y personalidad. Aunque ningún coach pulsó el botón, Pablo López destacó su potencial y la animó a buscar su propio sello en la música.