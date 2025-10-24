Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Moción de censura

Juan Fernández Miranda, sobre una moción de censura 'instrumental' de Junts: "Sería el fin"

Juan Fernández Miranda habla sobre las consecuencias de una moción de censura de Junts al PSOE.

Juan Fernández Miranda

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Junts ha avisado de que su partido decidirá cuál será la relación con el Gobierno, en referencia a una posible moción de censura. "La decisión de lo que va a hacer Junts no la va a tomar nadie por Junts. La va a tomar Junts y la va a tomar el lunes en la dirección ejecutiva que está convocada", ha detallado la portavoz del partido.

El encuentro se celebrará "de acuerdo con el calendario previsto" el próximo lunes en el Espacio de coworking 'Les 5 Èlements', un lugar donde el partido catalán ya se ha reunido en otros actos. Una vez finalice, se prevé una rueda de prensa para valorar la actualidad política, aunque se desconoce quién comparecerá.

Juan Fernández Miranda, director adjunto de El Confidencial, ha hablado en Espejo Público para analizar la situación. Es la primera vez que Junts se abre a esa posibilidad. Sería el final del camino: convocar una moción instrumental con un candidato que satisfaga. Es más, esperamos a ver si la reunión con Zapatero es un día antes o después", ha indicado.

"El primer escenario sería cerrar las conversaciones en Ginebra y que el Gobierno se quede sin su apoyo. A partir de ahí, si no convocan elecciones se abre la vía de la moción de censura y habría que ver el posicionamiento del PP", ha añadido.

Sobre cuándo se podrían convocar elecciones, Fernández Miranda explica que desde el partido podrían tener dos fechas. "Creo que el límite para una moción estará en el final del 2025 y principios de 2026 en caso de que Sánchez no convoque elecciones", ha indicado.

Y sobre el candidato, "habría que ver qué candidato les gusta a los tres y que garantice que convocaría elecciones". S"in embargo, no hay nada decidido porque tendría que haber conversaciones entre Vox, PP y Junts", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

El spoiler de Arturo Valls sobre la nueva temporada de El 1%: "Se han dado situaciones muy divertidas"

Casimiro García-Abadillo

La confesión de Casimiro García-Abadillo tras la polémica por la Memoria Democrática: "Estuve ahí retenido y me dieron un bofetón"

"He conocido a mi madre de mujer a mujer": Tamara Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler

"He conocido a mi madre de mujer a mujer": Tamara Falcó, sobre las memorias de Isabel Preysler

Juan Fernández Miranda
Moción de censura

Juan Fernández Miranda, sobre una moción de censura 'instrumental' de Junts: "Sería el fin"

Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas
No te lo pierdas

Grandes sorpresas y una noche muy especial: así celebrará El Hormiguero sus 3.000 programas

Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero
Muy especial

Vuelve a ver la entrevista completa a Isabel Preysler en El Hormiguero

La socialité ha vuelto a inundar el plató de glamour y buena energía en una noche inolvidable.

El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"
En El Hormiguero

El enfado de Isabel Preysler con Tamara Falcó el día que conoció a Mario Vargas Llosa: "¡Cómo se te ocurre!"

La celebrity ha contado con todo detalle cómo fue el almuerzo en casa en el que su hija se encontró por primer vez con el escritor.

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

Isabel Preysler, sobre su infidelidad a Carlos Falcó por Miguel Boyer: "Me sigue doliendo"

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Desde hurgar en su basura, hasta obligarle a viajar en el maletero: el idilio de Isabel Preysler con los paparazzi

Los cuidados de Isabel Preysler y sus intervenciones quirúrgicas: "Mi nariz es mi tortura"

Los cuidados de Isabel Preysler y sus intervenciones quirúrgicas: "Mi nariz es mi tortura"

Publicidad