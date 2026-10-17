Pedro Sánchez besa a una emocionada Begoña Gómez: "Que lo escuchen alto y claro, ¡te quiero'"

Pedro Sánchez y su mujer Begoña Gómez se han abrazado y besado delante de miles de personas en el Comité Federal del PSOE que se ha celebrado este sábado en Fuenlabrada, Madrid, para mandar así un mensaje de "unidad": "Estamos más unidos y fuertes que nunca".

En un acto marcado por la ausencia de Page y el silencio de Sánchez tras la dimisión de Montse Minguez, el presidente del Gobierno protagonizó un momento emotivo junto a su mujer, con la que entró al pabellón y a la que se deshizo en elogios: "Begoña, quería darte las gracias por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", dijo Sánchez a una emocionada Begoña Gómez antes de que esta subiera al estrado, abrazara y besara a su marido ante los aplausos y los cánticos de los votantes socialistas.

"Que lo escuchen alto y claro 'te quiero'", reafirmó el líder del PSOE con cánticos de "qué bonito" de fondo.