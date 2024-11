¿Es el Cambio Climático el causante de la catástrofe de la DANA?: Defensores y negacionistas, a debate

Una de las preguntas que más suenan, a raíz de la histórica DANA que hemos vivido, es si se podría haber evitado el desastre. Muchos investigadores, como Fernando Valladares, con el respaldo de la ciencia, lo achacan al cambio climático. Pero otros perfiles, como el economista Daniel Lacalle, no reconocen su existencia y culpan del desastre a la burocracia política, esgrimiendo argumentos económicos. Hoy, en Espejo Público, hemos querido presenciar un 'cara a cara' entre dos posturas tan diversas.

El sistema de avisos de la AEMET. ¿Funcionó o hay que cambiarlo?

Fernando Valladares, científico investigador del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas), alaba el papel que llegó a tener la AEMET, pero critica que Valencia “siguió anteponiendo la actividad económica y diaria ante una alerta de máximo nivel, como es la roja”. Aún así, se muestra prudente a la hora de señalar culpables: “no es el momento de cortar cabezas, tenemos que entender que fallamos todosen el momento que se antepuso la economía a las personas”.

En cambio el economista Daniel Lacalle se muestra convencido de que el problema vino por un “fallo clarísimo de burocracia”, y lo justifica: “aquí hay una enorme cantidad de organismos que están pensando constantemente en que lo que tienen que hacer es no hacer nada, y que lo tiene que hacer el otro.”. Además, también ataca al Gobierno, acusándoles de la tardanza en reaccionar y de ni siquiera hablar de la emergencia cuando el mismo día que empezó todo hubo una rueda de prensa de la portavoz Alegría posterior al Consejo de Ministros. “No podemos olvidarnos que en EEUU, Japón o China, este tipo de alertas se dan inmediatamente, e inmediatamente hay acciones”, afirma.

Valladares le replicó, asegurando que “no estamos acostumbrados a vivir en estas emergencias”, como sí lo están, dice, Japón o Chile. “La política y la ciudadanía funcionan más rápidos y coordinados por la experiencia. Es una cuestión de aceitar los mecanismos que pasan por la ciudadanía”, añade.

¿El cambio climático tiene que ver con la DANA?

Daniel Lacalle ha sido muy contundente a la hora de criticar los que defienden que la DANA está relacionada con el Cambio Climático. Les acusa de ser “negacionistas de lo que dicen defender”, y lo argumenta acusando al Ministerio de Transición Ecológica de no invertir en infraestructuras, cuando tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros: “si ellos se creyesen lo que dicen, que no se lo creen, no irían a multiplicar por tres el número de aviones en la Cumbre del Clima de Baku. Esa cumbre se puede hacer por Zoom”, afirma.

El científico no ha dudado ni un segundo en tachar las palabras de Lacalle como “sumamente irresponsables”, y añade: “es una tremenda irresponsabilidad de las personas que no asumen que mas de 100.000 científicos de todo el mundo repitan año tras año sobre las consecuencias de un clima que no terminamos de aceptar”. Aun así, Valladares defiende que “no se trata de culpabilizar, sino de resolver y evitar muertes”, aunque cree que “todo este odio y desinformación” hace que desde la ciencia, dice, “perdamos una protección que necesitamos y merecemos”.

El cambio climático con Trump en la Casa Blanca

Ante las preguntas de Susanna Griso de qué va a pasar con las políticas de Cambio Climático con Donald Trump, de nuevo, como inquilino de la Casa Blanca, Fernando Valladares ha sido rotundo catalogándolo como “una terrible noticia, no sólo para EEUU sino para el mundo”, ya que “Trump encabeza una manera de enfocar los problemas que es alejada de las causas del problema, con lo cual nunca se va a resolver el problema”. Las políticas del magnate las clasifica como “poner pequeñas costuras cosméticas que no resuelven la crisis”.

El economista ha acusado al científico de “calumniar” y “destruir su carácter”, en lo que dice, “es lo primero que nos encontramos cuando no se tienen argumentos”. Lacalle, además, se mantiene en su férrea defensa de la construcción de infraestructuras hidrológicas y presas fluviales. Algo que el científico le rebató rápidamente: “lo que realmente emitía el daño no son esas infraestructuras, es un cauce naturalizado, una zona inundable donde no haya estorbos a la corriente del agua”.

La respuesta de Lacalle fue acusar al investigador de “mentir” y juzgarlo por creer que, sin invertir en infraestructuras fluviales y sin limpiar los cauces, no se podría haber minimizado los efectos: “desde 1937 tenemos datos de estos efectos, y lo único que han hecho ha sido reducir las inversiones y subir muchísimo mas los impuestos para una actividad que después no hace”. Valladares se limitó a responder: “cuando se habla con vehemencia, normalmente no se tiene mucho que decir”.

¿La limpieza de los cauces y ríos podría haber mitigado los efectos?

Es la pregunta en la que Fernando Valladares responde con un “no es exactamente así”. El científico cree que la mejor opción es conservar “vegetación nativa, compuesta por árboles, juncos, sauces que están perfectamente acostumbrados a reducir la velocidad del caudal” y eliminar, en todo caso, los “escombros y estructuras generadas por el ser humano, que lo que hacen es entorpecer lo que era la naturalidad de un torrente o las ramblas”.

Por su parte, Daniel Lacalle concluye reafirmándose en la crítica de recaudar “cantidades absolutamente ingentes que se recaudan con la excusa de una acción para el medio ambiente” y acusa al Gobierno de prohibir la inversión.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.