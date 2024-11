Óscar Puente reconoce que la red de carreteras local de Valencia tiene daños importantes: "Se han puesto en marcha 3 infraestructuras"

Óscar Puente, ministro de transportes y movilidad sostenible, habla con Espejo Público sobre el estado de los trabajos de rehabilitación de las zonas afectadas por la DANA que ha dejado más de 200 muertos en la Comunidad Valenciana. Hoy celebra su cumpleaños y cuenta que ya hace días pidió como regalo de cumpleaños que se reestablecieran las conexiones con Valencia y ya se han vuelto a poner en marcha 3 infraestructuras.

Señala que en la A-7, la alta velocidad ya está operativa desde ayer por la mañana y el servicio de cercanías también entró en funcionamiento el miércoles. Destaca que al ministerio le quedan por reabrir 2 puntos de la Nacional-330, otro punto en la 3-22 y el objetivo que es tener las cercanías C1 y C2 repuestas antes de Navidad y la C3 al menos hasta Aldaia.

"Entrar y salir de Valencia se puede hacer ya en condiciones de absoluta normalidad"

Destaca que su ministerio se ha puesto a disposición del Gobierno de la Generalitat, con los que han mantenido reuniones diarias. "Llegar a Valencia y salir de Valencia se puede hacer ya en condiciones de absoluta normalidad pero dentro de la provincia de Valencia toda la red de carreteras local es la que tiene en este momento los daños más importantes", apunta. Mantiene que su labor ahora es la de "reconstruir Valencia y que la gente vea que el Estado funciona".

"Se me alaba a mí pero el mérito de mi nombramiento es de Pedro Sánchez"

Reconoce el ministro que es consciente de que tiene muchos defectos y le cuesta mucho no responder. "He leído en crónicas que yo era el mamporrero y me habían puesto aquí para dar caña", apunta. Afirma además que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez nunca le pidió que fuera beligerante, si no que hiciera en el ministerio lo que había hecho con Valladolid. "Quiero reivindicar un poco el mérito de Pedro Sánchez, se me alaba a mí pero el que me puso a jugar en el campo fue él", afirma.

Dice Puente que él está en el ministerio para gestionar. S enorgullece de tener un equipazo: "El ministerio de transportes es un portaviones, hoy tenemos el mejor sector de obra pública", añade.

"No voy a dejar X, no tengo dudas de que hay que seguir"

Muchas veces ha tenido el debate interno de dejar X o no, porque "es una red social en la que se insulta mucho". Pero ahora no tiene dudas de que hay que seguir. Cree que no hay que dejar el espacio a otros porque "si te vas se va a imponer el relato de los bulos".

Sobre las trabas que está poniendo el PP europeo a la nominación de Teresa Ribera como vicepresidenta ejecutiva de la Unión Europea, señala que es una oportunidad para tener un peso en Europa que nos va a hacer falta. "Vienen años complicados y la influencia que pueda tener España en ese proceso es vital. Que España tenga una vicepresidenta ejecutiva en la CE le va a venir muy bien a Europa y le va a beneficiar enormemente a España". "Le pediría al PP que piense un poco más en España", apunta.

