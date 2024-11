Ximo Puig opina sobre la gestión de la DANA: "Mazón no ha dicho por qué no estaba donde tenía que estar"

Ximo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha analizado la gestión política en la DANA que ha dejado ya más de 220 muertos en la Comunidad Valenciana. El actual presidente Carlos Mazón dijo en 2022 que Ximo Puig era el responsable ante una emergencia aunque no parece que hoy se aplique el mismo criterio. "Lo que decía Mazón en ese momento es que en la arquitectura institucional que tenemos, en la emergencia 2 es el presidente quien tiene la máxima responsabilidad", señala.

Señala además que el propio Mazón podía haber pedido que esta emergencia fuera considerada de nivel 3. Puig cree que "cuando no se está en el centro de operaciones de la emergencia es difícil saber cuál es la decisión que había que tomar", y le parece "arriesgado" por su parte hablar "en estas condiciones". "Lo que es evidente es que en la emergencia lo fundamental es la premergencia, se pueden tomar decisiones que afecten directamente a los ciudadanos y se pueden limitar los daños. En cualquier emergencia lo básico es salvar las vidas. Lo importante es salvar la vida".

"No quiero hacerle la oposición a Mazón"

Mantiene Puig que no quiere hacer la oposición a Carlos Mazón y cree que las distintas fuerzas políticas han dado la respuesta. Si reconoce que en la comparecencia de Ximo Puig "las palabras le produjeron un alejamiento muy grande del sentimiento". Echó en falta además "el factor humano".

Apunta además que lo fundamental ahora es acompañar a las familias que no saben cuál va a ser su futuro.

"Me ha dolido en el alma que se cuestione a la UME por parte de la Generalitat"

Explica Ximo Puig que en la DANA de 2019, que afectó a la zona de la Vega Baja requirieron los servicios de la UME antes de nada porque "es un cuerpo que ha demostrado ser un magnífico instrumento". Quiere agradecer la disponibilidad y participar de la UME en un engranaje en el que la autoridad es el presidente de la Generalitat. "Me ha dolido en el alma que se cuestione a la UME por parte de la Generalitat. En el pasado cuando se creó la UME dijeron que era un chiringuito de Zapatero", recuerda.

Cree también que es muy importante para la toma de decisiones que el responsable esté sobre el terreno. "Hay que tomar decisiones como se tomaron en el pasado", insiste. Tiene claro quela cadena de mando "es evidente y el CECOPI se tenía que haber constituido el día antes". "Cada uno tiene que aportar su información para la decisión y a partir de ahí cuando se desborda la catástrofe en su conjunto es muy difícil actuar".

"Después de la DANA de 2019 se intentó modernizar el sistema"

Afirma que después de la DANA DE 2019 intentan modernizar el sistema porque sabían que "iban a venir otras catástrofes". "El cambio climático es una realidad y había que prepararse modernizando el sistema, destaca.

Recuerda que todas las infraestructuras que se pongan en marcha tienen que ser resilientes y tener en cuenta las nuevas circunstancias. "Se trata sobre todo de cambiar el modelo de desarrollo", apunta.

Lo que necesitan los valencianos es "unidad, cohesión y fortaleza en un momento terrible". Cree que no es momento de pensar en dimisiones y ahora necesitan a la sociedad valenciana más unida que nunca. Necesita que se ponga en marcha un plan no simplemente de reconstruir, si no de adaptarse a las nuevas circunstancias del cambio climático.

Insiste en la importancia del factor humano que ve esencial. Hay una cuestión a la que no dio respuesta Mazón que es "por qué no estaba donde tenía que estar".

