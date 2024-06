Borja Villacís planeaba cambiar de vida: preparaba oposiciones a conductor de metro

Borja Villacís, hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís (Ciudadanos), ha muerto tiroteado en la carretera de El Pardo (Madrid). Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en esta zona del norte de Madrid donde es habitual el movimiento de gente haciendo deporte.

La secuencia de los hechos es la siguiente. Borja, la víctima, circula junto a un amigo en su coche. En un momento dado del trayecto se encuentra con un vehículo en el que circulan dos hombres y una mujer. Este coche le enviste y uno de sus ocupantes le dispara reiteradamente en la cabeza causándole la muerte. Dispara también contra su acompañante dejándole herido de gravedad. Posteriormente los 3 individuos acuden a cambiar la matrícula de su coche a una zona cercana a la carretera de Fuencarral- El Pardo. Varios trabajadores de una empresa cercana graban la secuencia y dan aviso a las autoridades.

Este aviso fue clave para que la mujer y conductora del vehículo fuera detenida en una gasolinera cercana a Plaza Elíptica. Tras su detención, esta mujer aseguró que había sido secuestrada por los otros dos hombres. Tal y como asegura el periodista Luis Fernando Durán, la detenida es la madre de uno de los dos hombres fugados, viejo conocido de Borja Villacís y que respondería al nombre de Kevin.

Los presuntos asesinos pertenecen a un grupo criminal que se dedica al menudeo de droga, según confirma el inspector de policía Serafín Giraldo. "Hablamos de un grupo delincuencial zonal de venta pequeña del menudeo. No es una gran mafia internacional, sino delincuencia común violenta", señala. Mantiene además que los huidos están plenamente identificados y no cree que tarden mucho en detenerles porque no tiene mucha infraestructura en España, sino zonal. Añade el inspector que si no se apellidara así la víctima (Villacís) no estaríamos hablando ahora mismo de este tema.

El pasado delictivo de Borja Villacís

Añade Luis Fernando Durán que cuando los presuntos asesinos escapan y aparcan en una zona de la carretera lo que hacen es guardar esas armas, no deshacerse de ellas. Las sacan y las llevan detrás de un muro, las guardan en una caja para luego recuperarlas, mantiene.

Borja Villacís se movía en círculos de ultrasur y neonazis. En el año 2012 ya fue condenado por lesiones por la agresión a dos chicos que intentaron defender a una joven a al que Borja y sus amigos estaban amedrentando en un transporte público. Entre sus amistades estaban los integrantes de la banda del 'niño skin'. En el año 2021 participa en una violenta reyerta contra hinchas del Barça. El pasado año 2023 fue detenido en una operación en la que fue incautada más de media tonelada de cocaína.

El cambio de vida que planeaba Borja Villacís

Apunta Luis Fernando Durán que Borja Villacís quería aparcar ese historial delictivo. Se estaba intentado sacar unas oposiciones para trabajar como conductor de metro. Se había apuntado a una academia y quería abandonar este mundo delincuencial. Así se lo había trasmitido a su propia familia, asegura el periodista.

Con 20 años Borja era socio del Real Madrid y en ese momento se empieza a relacionar con los miembros más radicales de los ultrasur y empieza a salir mucho con este grupo de skin, que son una de las peores facciones dentro de los grupos neonazis de Madrid. Se junta con malas compañías y acaba salpicado en varios hechos: agresiones a gente de raza negra y a hinchas radicales de otros equipos.

Pilar Velasco, periodista y colaboradora de Espejo Público, mantiene que Begoña Villacís había comunicado 'off the record' la preocupación que ella y sus padres tenían por su hermano.

La colaboración ciudadana ha sido clave para detener a una de las implicadas

El cuerpo de la víctima se encuentra por el momento en el Instituto Anatómico Forense a la espera de que se determine el número de balazos que recibió Borja Villacís. Según fuentes del caso se va a analizar a través de máquinas de rayos el grado de lesiones de las heridas del fallecido.

Las autoridades han agradecido la colaboración ciudadana porque fue esencial que compartieran ese vídeo en el que se ve a los presuntos asesinos cambiando la matrícula del coche. A partir de ahí las autoridades inician una auténtica 'operación cerco' y gracias a ello la investigación ha dado buenos frutos.

Ni Borja Villacís ni su acompañante en el coche Luis iban armados. Los que sí iban armados eran los autores de los disparo que incluso llevaban un subfusil y armas de guerra.