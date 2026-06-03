Borja Sémper advierte de los planes del PP sobre una moción de censura a Pedro Sánchez: "No lo vamos a anunciar"

El portavoz del PP Borja Sémper analiza el golpe político que ha dado en la mesa Alberto Núñez Feijóo después de proponer una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Destaca que "estamos en un mundo donde lo más extravagante ha sido posible". Señala que su partido quiere "pasar de la decadencia a la decencia política".

Sémper lo tiene claro y afirma que España necesita elecciones y los españoles hablar en una legislatura bloqueada. "Los casos de corrupción hacen imposible que esta legislatura avance". Lo razonable es que se disuelven las cortes y se dé la palabra a los españoles, destaca.

Entiende que Puigdemont, el PNV, Sumar o Podemos hacen su discurso propio pero desde el PP quieren "aportar estabilidad y sentido común". La posición del PP es clara: "Necesitamos que los españoles hablen, unas nuevas elecciones, el futuro de los españoles se decide en el Congreso con luz y taquígrafo".

"La información se va sucediendo y los escándalos nos van a seguir sobrecogiendo"

"Estamos hartos de que el escándalo de hoy tape al de ayer y el de mañana la de hoy". Cree que los escándalos se van sucediendo y "la información nos va a seguir sobrecogiendo". "Todavía vamos a ver cosas más chuscas de las que hemos visto hasta ahora", matiza.

El del PP cree que el hecho de que no se puedan presentar unos presupuestos generales del Estado habla por sí solo. "Todos sabemos que esta legislatura ya no existe. El Congreso es una cáscara vacía, no funciona y además están acosados por corrupción".

Advierte que si finalmente el PP da un paso adelante con la moción de censura o con una disolución de las Cortes para convocar elecciones no lo van a anunciar. "La decisión que tomemos no la vamos a anunciar, la vamos a ejecutar".

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