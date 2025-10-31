Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El rey emérito no asistirá a los actos oficiales del 50 aniversario de la monarquía en España

Felipe VI presidirá los actos centrales del 21 de noviembre en el Congreso y el Palacio Real por los 50 años de la monarquía en España.

Imagen de archivo de Juan Carlos I.

Imagen de archivo de Juan Carlos I.Getty

Ángel Granero
Publicado:

La Casa Real ha hecho público el programa de actos con motivo del 50 aniversario de la monarquía en España, titulado "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia", que se celebrará este mes de noviembre. El día 21 será la fecha central de las conmemoraciones, con dos ceremonias presididas por Felipe VI, mientras el rey emérito Juan Carlos I no participará en ninguno de los actos oficiales.

Por la mañana, entre las 10:00 y las 11:30 horas, el Congreso de los Diputados acogerá un encuentro académico dedicado a analizar el papel de la Corona en la Transición. A continuación, a las 12:00 horas, el Palacio Real será escenario de un acto de Estado en el que se impondrán los Toisones de Oro a Doña Sofía, el expresidente Felipe González, y los dos padres vivos de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y el monarca pronunciará un discurso institucional.

La familia real acudirá al completo, aunque Zarzuela ha confirmado que el emérito no ha sido invitado.

El evento estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, padres vivos de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina, y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.

Un día después, el 22 de noviembre, está previsto un almuerzo familiar privado en el Palacio de El Pardo al que si que está invitado Juan Carlos.

Agenda de la Casa Real

El día 2 se celebra el cumpleaños de la reina Sofía, seguido el día 3 por un concierto en su honor en el Teatro Real. Entre el 3 y el 5, España recibirá la visita de Estado del Sultán de Omán, y el 5 de noviembre está prevista la publicación en Francia de las memorias del rey emérito Juan Carlos I.

Del 11 al 13 de noviembre, los Reyes realizarán un viaje de Estado a China, antes de regresar para encabezar los actos conmemorativos de la democracia el 21 y 22. A finales de mes, el 25 de noviembre, los monarcas asistirán a los Premios Jaime I en Valencia, y del 25 al 28 España acogerá la visita de Estado del presidente de Alemania.

Ya en diciembre, entre los días 10 y 12, está programada la visita de Estado del presidente de Portugal.

