El rey emérito Juan Carlos I asiste al almuerzo por los 50 años de Monarquía: las claves del encuentro

Se cumplen 50 años de la restauración de la monarquía española. Durante la semana se han celebrado varios actos oficiales, reuniones y almuerzos que implican la presencia de la Familia Real. Después de darle el Toisón de Oro a la reina Sofía, Felipe González, Miguel Herrero y Miquel Roca es el turno del rey emérito Juan Carlos I, no invitado al acto del viernes.

Juan Carlos I no ha sido invitado a estos actos debido a que renunció en su día a participar en actividades públicas institucionales. Desde hace más de cinco años vive en Abu Dabi, un 'exilio' provocado por los escándalos personales y financieros. Desde entonces, regresa a España de forma puntual y privada.

Este sábado hay programado un almuerzo privado en el Palacio de El Pardo. En él estará la reina Sofía, Felipe VI y Letizia y el rey emérito, entre otros. Se apunta a que acudirán las infantas Elena y Cristina acompañadas por sus hijos.

Según ha confirmado 'Y ahora Sonsoles', el rey emérito aterrizará a las 12:00 horas en España e irá directo a El Pardo. Sin embargo, se irá al terminar el acto.

La última vez que la Familia Real se reunió fue hace dos años por el 18 cumpleaños de la princesa Leonor. Ahora, su reencuentro se produce justo cuando se acaban de publicar sus memorias en Francia.

El 18 de noviembre, el rey trasladó un mensaje de agradecimiento por los 50 años de monarquía, sobre todo a quienes le apoyaron en aquel momento. "Quiero mandaros un saludo con mi más sentido agradecimiento a todos los que estáis aquí reunidos y a los que me disteis vuestro apoyo hace 50 años", agradeció.

En el mensaje, el rey emérito recordaba también que "todos juntos unimos esfuerzos y renuncias para realizar esta difícil Transición y convertir a España en una democracia parlamentaria. Os pido el mismo apoyo para mi hijo, el rey Felipe, en este difícil cometido. Gracias y siempre estaré a vuestro servicio".

