Un exoesqueleto infantil de uso diario revoluciona la calidad de vida de menores con discapacidad motora

Samir tiene 7 años, parálisis cerebral y es uno de los muchos casos en nuestro país que demuestran que la ciencia está al servicio de las personas. Utiliza un exoesqueleto infantil personal diseñado para la vida diaria. La ciencia da un paso más y está a punto de convertir una herramienta de uso habitual en el entorno pediátrico en un hito que cambiará la vida real y diaria de casos como el suyo.

Son las 19 horas. Ha bajado el calor y llega Samir acompañado por su familia al paseo de la playa valenciana de La Patacona, Alboraya. "¿Dónde quieres que vayamos?", le pregunta su fisio. Samir contesta varias veces: "¡Al agua!". Es la primera vez que ve el mar.

"EXPLORER está concebido para favorecer la movilidad y la participación activa de niños con discapacidad motora en su vida diaria. Su objetivo es que puedan caminar, explorar y participar en actividades cotidianas junto a su familia. Esto favorece su desarrollo, más allá de las sesiones de rehabilitación", explica Luciano del Pino, fisioterapeuta de Marsi Bionics.

"Nos ha cambiado la vida", explica rotunda la madre de Samir. Verónica nos cuenta que el pequeño está más feliz y más sociable. "No quiere bajarse. Físicamente la evolución es muy buena y a las familias nos da también cierta libertad. Teniendo en casa esta herramienta es multiplicar por mil los beneficios que ya notamos solo yendo puntualmente al hospital", asegura Verónica Simbaña.

Este dispositivo, desarrollado por Marsi Bionics se encuentra en la actualidad en la fase final para obtener el marcado CE. EXPLORER tiene 4 motores que imitan el funcionamiento natural del músculo y dos modos de funcionamiento. Uno, activa la fuerza que completa el impulso necesario para que avance el exoesqueleto. El otro modo es automático y genera un movimiento constante a la velocidad seleccionada.

Nada más ponerlo en marcha todas las miradas del paseo se giran hacia Samir. Miradas de curiosidad y sorpresa. Miradas de reconocimiento al esfuerzo que hace y su rostro de felicidad.

"EXPLORER es evolutivo, es decir, se va adaptando al crecimiento de los menores desde los 2 hasta los 17 años. Además, tiene un asiento automático que permite convertir el exoesqueleto en una silla de descanso, lo que permite la comodidad del uso continuo", dice Del Pino.

Beneficios clínicos

Para que la tecnología sea realmente útil en estos casos debe ser cómoda. EXPLORER se coloca de manera sencilla, tiene una autonomía de seis horas de marcha continuada y, a través de una app muy intuitiva, el menor puede manejarlo. En nuestro paseo por la playa son muchos los que sienten curiosidad. Aprovechamos para despejar dos de las preguntas más frecuentes: ¿Qué aporta en su vida diaria? ¿está indicado clínicamente?

El uso de este exoesqueleto en exteriores favorece la participación en actividades cotidianas, como jugar en el parque, moverse por la ciudad o participar del ocio en familia con mayor confianza e independencia. Pero también facilita su rehabilitación, ya que permite que el niño lleve a cabo una actividad física regular, más allá del centro médico.

Clínicamente, estudios clínicos respaldan mejoras de la función motora, rangos de movimiento y espasticidad. También, la estimulación de la confianza y la integración social; la mejora del sistema cardiovascular, respiratorio y gastrointestinal.

Origen

Fueron ellos, los más pequeños los que pidieron que se creara EXPLORER. Ya conocían ATLAS 2030, el exoesqueleto pediátrico de uso clínico, y muchas voces manifestaban la necesidad de utilizarlo más allá de una sesión médica y más allá del hospital. Y así nació esta herramienta.

EXPLORER nace de la colaboración público-privada entre Marsi Bionics, el CSIC y cuatro de los principales hospitales públicos de la Comunidad de Madrid (La Paz, 12 de Octubre, Niño Jesús y Gregorio Marañón), con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través del PERTE para la Salud de Vanguardia.

Cerca de 30 investigadores, entre médicos, rehabilitadores y otros especialistas médicos, y dos ensayos con 70 niños han permitido desarrollar este exoesqueleto. Sin olvidar que las necesidades médicas se tienen que plasmar en la robótica. Un equipo de 15 investigadores procedentes del Centro de Automática y Robótica (CAR-CSIC-UPM) ha aportado su experiencia en robótica aplicada a la salud.

Samir ha visto el mar y su madre ha grabado ese momento que, dice, compartirá con toda la familia. "Esto es muy emocionante. Cuando lo vea la familia, sé que van a llorar de alegría", asegura Verónica. Es una prueba objetiva de cómo la ciencia mejora la vida de las personas.

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