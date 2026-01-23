Antena3
Aurora, la enfermera que atendió a los niños del accidente de tren de Adamuz: "Llegaban llorando y algunos no eran capaces de hablar de lo que les había pasado"

Aurora es la enfermera que atendió a los niños afectados por el accidente de tren de Adamuz (Sofía) a su llegada al hospital. Cuenta en Espejo Público en qué estado llegaban los pequeños tras el impacto.

La atención a los niños víctimas del accidente.

Laura Simón
Publicado:

Aurora Ruiz es jefa del bloque de enfermería del servicio de pediatría y cirugía pediátrica del hospital Reina Sofía de Córdoba. Ella fue la encargada de atender a muchos de los niños que viajaban en los trenes del accidente de Adamuz (Córdoba) que deja ya al menos 45 muertos. Aurora recibió también a Cristina, de 6 años, única superviviente de la familia Zamorano.

Reconoce que la noche que vivieron el pasado domingo nunca la va a olvidar: "por la unión tan triste y dolorosa, la unión de nuestros profesionales y por demostrar los valores y el compromiso del equipo que tenemos", dice emocionada.

"No sabíamos el número de pacientes que íbamos a tener que recibir y si también iban a venir adultos"

Cuando conocieron la noticia movilizaron a todos los profesionales del hospital infantil. Su objetivo principal era el de reforzar las urgencias con el mayor número posible de camas activas tanto en la UCI pediátrica como en las camas de hospitalización y sobre todo en el área quirúrgica porque desconocían el número de pacientes que iban a tener que recibir y si tendrían que atender también a adultos.

"Algunos niños no eran capaces de hablar de lo que les había pasado"

Cuenta que al llegar al hospital había algunos niños que eran capaces de hablar de lo ocurrido, aunque otros no podían hacerlo. "Venían en estado de 'shock', nos llama la atención que venían abrigaditos por lo bien que se había portado el pueblo de Adamuz con ellos. Estaban en estado de shock. Lo primero que decían es su nombre y ¿cómo está mi mamá?"".

La doctora no ha querido dar más datos sobre el estado de los pequeños por motivos "de confidencialidad". "Si eres madre me tienes que entender Susanna", señalaba. "Lo que puedo decir es que ellos tienen una fortaleza sobrenatural", zanjaba.

