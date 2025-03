Así queda el reparto de menores inmigrantes por Comunidades Autónomas: Canarias y Cataluña son las que más atienden

El nuevo reparto de menores inmigrantes que ha anunciado el Gobierno tras modificar la ley de extranjería por su pacto con Junts ha abierto un cisma político de posiciones enfrentadas al considerarlo asimétrico por el número de menores que se enviarán a unas y otras comunidades. El PP ya ha avisado de que rechazará el acuerdo de reparto de menores migrantes si excluye a Cataluña y País Vasco. Califican este modelo de reparto como "asimétrico" e "injusto".

El Gobierno destaca que el reparto se realizará entre aquellas comunidades autónomas que hasta ahora no han acogido o han hecho un esfuerzo mucho menor en comparación con el esfuerzo que ha realizado Cataluña. Esto significa que del total de menores a distribuir por el conjunto de la Península, que son unos 4.000, en Cataluña llegarán entre 20 y 30, y en Madrid más de 700.

Cataluña, tras Canarias (5.810 menores inmigrantes), es la comunidad autónoma que más menores inmigrantes tiene en este momento en su territorio. En concreto más de 2.204. En la Comunidad de Madrid aportan el dato de inmigrantes a los que han ido atendiendo desde el año 2019, en total más de 10.600 hasta 2025, pero no facilitan el dato de los que están atendido en la actualidad.

Con los datos sobre la mesa, con el nuevo reparto de menores que ha anunciado el Gobierno Cataluña seguirá siendo, por detrás de Canarias, la comunidad que más inmigrantes menores tendría a día de hoy, con más de 2.230.

"Se habla de los menores como si fueran mercancía"

Señala el periodista Toni Bolaños que en este momento Madrid está en unos 1.200 menas (menores migrantes no acompañados). "Desde las autonomías del PP se dice que este reparto no es solidario, que es mala fe o es racismo", señala. Por su parte, Javier Caraballo, señala que "no se puede hablar de los menores como si fueran mercancía". No se puede pactar el reparto de inmigrantes con una señora que coge la bandera de España y la echa al lado, señala en relación a la actitud de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que se ha negado a comparecer en el Congreso con una bandera de España tras ella. "Llevamos 5 años desde la pandemia que se inauguró la cogobernanza. Pedro Sánchez pretende provocar el enfrentamiento ente español y comunidades y yo en eso no voy a caer".

Los datos de inmigrantes menores que acoge cada Comunidad Autónoma a día de hoy que ha podido confirmar Espejo Público:

Asturias: 97

Galicia: 750

Cantabria: 22

País Vasco: 850

Castilla y León: 192

La Rioja: 12

Navarra: 300

Cataluña: 2.204

Castilla La- Mancha: 95

Aragón: 134

Andalucía: 645

Comunidad Valenciana: 500

Baleares: 550

Ceuta: 450

Murcia: 500

Canarias: 5.810

En el caso de la Comunidad de Madrid Espejo Público ha solicitado a la Consejería los datos de los menores a los que atiende actualmente pero ese dato no ha sido facilitado. Sí se ha trasladado la cifra de los menores que han ido atendiendo desde el año 2019, en total 10.618:

2019: 1219

2020: 822

2021: 996

2022: 2.842

2023: 1.360

2024: 2.442

2025: 937 (hasta ahora)

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.