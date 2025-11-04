Así es el lugar donde vivía la nueva 'manada' de Pamplona: destrozos, basura y condiciones de insalubridad

Los detenidos de la denominada 'nueva manada de Pamplona', que habrían dejado a la joven semiinconsciente después de violarla, han sido enviados a prisión sin fianza por la juez debido al riesgo de fuga y a la ocultación de pruebas.

Tras el registro de sus teléfonos móviles, la policía no ha podido encontrar ningún video que los incrimine. Nuestro compañero Raúl García lleva varios días investigando en el lugar donde estos jóvenes vivían antes.

Tenían una "madriguera" entre la maleza y a tan solo unos metros de una carretera vivían estos argelinos con antecedentes penales, tres de ellos con orden de expulsión: "sobrecoge pensar que aquí una chica fue violada por cuatro hombres", expresa Raúl al ver el lugar de los hechos.

No es el único asentamiento de este estilo en Pamplona. Podemos ver un edificio abandonado, en el que nos aseguran que hay decenas de personas alojadas, en condiciones de insalubridad y con un olor insoportable. Conseguimos hablar con uno de los habitantes del lugar, de nacional argelina, que nos cuenta que conocían a los cuatro jóvenes detenidos y que frecuentaban el lugar.

"No hacemos nada, dormir todo el día"

Uno de los habitantes del edifico abandonado afirma que lleva nueve meses en España, que lo único que hace es dormir y que no tiene ingresos. Justo a su lado, sin embargo, podemos observar una bicicleta y un patinete eléctrico completamente nuevos. Vienen a España buscando una buena vida pero no hacen esfuerzos por integrarse.

"Hay mucha gente con orden de expulsión pero al final no se hace nada"

Los vecinos están enfadados con la situación y piden expulsar del país a quienes delincan.

El inspector de Policía Serafín Giraldo, en plató, explica que no es tan sencillo devolver a estos hombres a su país de origen por la "no muy estrecha relación" de España con Argelia.

