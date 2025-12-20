Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

Todo el plató está listo para disfrutar de la décima entrega del programa más divertido de los sábados por la noche. De la mano de Jorge Fernández y Laura Moure, los tres concursantes disfrutarán de un tiempo excepcional con mucho dinero por ganar.

A esta entrega nunca puede faltar la banda, capitaneada por Tayra Taylor y Joaquín Padilla quienes se encargarán de que todo el mundo saque sus mejores pasos de baile con temazos.

Está todo listo para este nuevo programa, por ahora nadie ha conseguido el gran premio de 100.000 euros. Los cuatro gajos de 25.000 estarán distribuidos por la ruleta a la espera de que alguien se los lleve a la gran final.

Todo puede pasar en La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:30 en Antena 3.