Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AVANCE

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

La edición especial de La ruleta de la suerte arranca un nuevo programa con miles de premios y mucha diversión.

Laura Moure y Jorge Fernández

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

Todo el plató está listo para disfrutar de la décima entrega del programa más divertido de los sábados por la noche. De la mano de Jorge Fernández y Laura Moure, los tres concursantes disfrutarán de un tiempo excepcional con mucho dinero por ganar.

A esta entrega nunca puede faltar la banda, capitaneada por Tayra Taylor y Joaquín Padilla quienes se encargarán de que todo el mundo saque sus mejores pasos de baile con temazos.

Está todo listo para este nuevo programa, por ahora nadie ha conseguido el gran premio de 100.000 euros. Los cuatro gajos de 25.000 estarán distribuidos por la ruleta a la espera de que alguien se los lleve a la gran final.

Todo puede pasar en La ruleta de la suerte noche, hoy a las 22:30 en Antena 3.

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» La Ruleta de la Suerte Noche

Publicidad

Programas

Laura Moure y Jorge Fernández

Nuevo programa de La ruleta de la suerte noche: “Hoy empezamos por los premios”

Boticaria

Boticaria García alerta de la presencia del anisakis en el pescado: ¿cómo podemos detectarlo?

El Desafío regresa más fuerte que nunca

El Desafío regresa más fuerte que nunca: “Es lo más salvaje que vamos a ver en televisión”

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto
Minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025: así se ha vivido la Gran Final minuto a minuto

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados
Coach ganador

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3

Pablo López suma con Antía su cuarta victoria en el universo de La Voz en Antena 3
Resumen de la gala

Antía gana La Voz 2025 en el equipo de Pablo López tras una final llena de emociones y grandes invitados

La talent, que pasó del equipo de Sebastián Yatra al equipo de Pablo López, se alza con la victoria tras ser la más votada por los espectadores.

Edurne junto a los finalistas en La Final de La Voz
Actuación | Gran Final

Edurne llena de magia navideña la final de La Voz cantando ‘Santa Claus llegó a la ciudad’

Los cuatro finalistas han cantado este tema con la coach de La Voz Kids para llenar de navidad el plató.

Beret y Oihan en La Final de La Voz

¡El dúo que necesitabas! Oihan y Beret dejan sin palabras el plató de La Voz

Ana Torroja y Antía

Ana Torroja y Antía nos regalan este momento en el escenario de La Voz

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Emoción y potencia: Malú conmueve en La Voz con ‘El intento’

Publicidad