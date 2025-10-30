Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La nueva manada de Pamplona asaltó a la joven cuando volvía de fiesta: la violaron y la dejaron semiinconsciente tras robarle el móvil y el bolso

Tres de ellos tenían abierto un expediente de expulsión por su situación irregular.

Vehículos de la Policía Municipal de Pamplona

Tres de los hombres de la violación grupal en Pamplona tenían una orden de expulsión del país | Europa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

Los cuatro hombres acusados de violar a una joven en las inmediaciones de una fiesta universitaria se encuentran prestando declaración en el Juzgado de Violencia de Género de Pamplona. La Policía Nacional ha confirmado a Antena 3 Noticias que tres de ellos tenían un expediente de expulsión por su situación irregular en el país.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes cuando varios asistentes de la fiesta de la Carpa Universitaria encontraron a la joven semiinconsciente bajo un árbol, sin el teléfono móvil y con síntomas de haber sufrido una agresión sexual.

Ante esto, las autoridades abrieron una investigación y aunque en un principio se centraron en un solo sospechoso, las pesquisas realizadas determinaron que habían sido cuatro personas las que, presuntamente, habían agredido sexualmente a la joven. Especialistas de la Policía Científica de la Policía Nacional realizaron una inspección técnico policial y recogieron distintas pruebas que ya están siendo analizadas.

Los cuatro presuntos autores del delito sexual tienen entre 20 y 33 años que vivían en un asentamiento de tiendas de campaña y tres contaban un expediente de expulsión del país. Los agentes arrestaron el martes a los presuntos violadores en el campamento donde residían gracias a las cámaras de seguridad de la zona.

Regresaba sola

La joven volvía sola de la fiesta cuando estos hombres la interceptaron, llevándola entre los matorrales donde tenían su asentamiento ilegal, lleno de basura. Le robaron sus pertenencias, el bolso y el móvil, y fue hallada en estado de semiinconsciencia bajo un árbol fue trasladada a un centro sanitario.

Los cuatro detenidos se encuentran en el Juzgado de Violencia de Género de Pamplona prestando declaración ante el juez. La policía judicial espera los resultados de ADN para verificar si todos ellos participaron en la violación grupal, mientras que la víctima está recibiendo tratamiento psicológico.

El Ayuntamiento ignoró

El pasado mes de septiembre realizaron una intervención de drogas al perseguir a uno de ellos, el cuál vendía hachís. Las autoridades avisaron de la inseguridad en ese asentamiento ilegal. Lo hicieron hasta con dos informes al Ayuntamiento de la ciudad. Sin embargo, desde el consistorio no hicieron nada: ni ordenaron el desalojo ni aumentaron la presencia policial.

En el campus de la Universidad Pública de Navarra se han congregado esta tarde decenas de estudiantes para condenar las agresiones sexuales y mostrar su apoyo a la víctima. La manifestación ha sido convocada por Itaia (Organización socialista de mujeres del Movimiento Socialista en Euskal Herria) y Saretu (Organización de mujeres de la UPNA).

