La función escolar de Tamara Falcó como la Virgen María: “San José era el chico que me gustaba y resultó ser un primo lejano”

A medida que se acerca la Navidad, llegan las funciones navideñas en los colegios, y Pablo Motos ha arrancado la última tertulia de actualidad de El Hormiguero del año enseñando una tierna foto en la que aparece una pequeña Tamara Falcó.

Está disfrazada de la Virgen María, y tiene en sus brazos la figura de Jesús. Parece una verdadera estampa de Navidad, y los compañeros se sorprenden al ver a Tamara tan pequeña.

La tertuliana comenta que, para una función escolar, se disfrazó de la Virgen María, un acto que tuvo mucho salseo por lo que añadió más adelante: “San José era el chico que me gustaba”, ha confesado.

Los comentarios de asombro sobrevolaron la mesa de El Hormiguero. “Como eras la Virgen, no te podías enrollar con él”, señala Barrancas, provocando las risas de Tamara.

Aunque la anécdota no se quedó ahí, pues la tertuliana añadió que algo más le unía a ese chico: “Resultó ser un primo lejano”, ha comentado Tamara Falcó, logrando que el resto de la mesa se sorprendiese aún más con esta historia. ¡Haz clic en el vídeo y no te pierdas nada!