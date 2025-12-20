“Yo tengo los vídeos originales”: la confesión de Seren, a punto de desmontar todas las mentiras de Uras

Uras llega ante su familia con buenas noticias. Les dice que ha sido sincero con Seren y que ella le ha dado otra oportunidad. Incluso insiste en que siempre dijo la verdad, asegurando que Maral lo besó a la fuerza, aunque nada más lejos de la realidad.

Ahora quiere demostrarlo y pide que todos vean juntos los vídeos. Pero entonces Seren da un paso al frente y lo cambia todo. Cuando comprueban las grabaciones, el disco está vacío. Y es ella quien deja a todos en shock: “Yo tengo los vídeos originales”.

Su matrimonio y su trabajo, más que nunca, penden de un hilo. En Renacer, nada es lo que parece y los secretos siempre acaban saliendo a la luz.

