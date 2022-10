Así fue el tiroteo mortal en Argamasilla de Calatrava: "No te acerques que mi hijo te va a disparar y te va a matar"

Nadie sabe lo que le pudo pasar por la cabeza a Alfonso, el hombre de 52 años que fue abatido después de una discusión con su padre y que se acabó con la vida de un agricultor y un policía local que se interpusieron en su camino. Cogió un rifle de caza, se puso a disparar y a partir de ahí los disparos no cesaron hasta que los agentes terminaron abatiéndole.

Alfonso la emprendió a tiros con todo aquel que intentó mediar. Finalmente terminó con la vida de un agricultor y un policía local de Argamasilla de Calatrava. En el pasado Alfonso había sufrido un grave atropello mientras iba en bicicleta que le dejó importantes secuelas. Muchos vecinos coinciden en que desde entonces no estaba bien, estaba incapacitado y no trabajaba ya que sufrió importantes daños cerebrales.

Los hechos tuvieron lugar en la carretera que une Villamayor de Calatrava con Argamasilla de Calatrava. En este punto se ubica la vivienda familiar de Alfonso. Los disparos se iniciaron tras una discusión entre padre e hijo.

Los vecinos comenzaron a escuchar ráfagas de disparos con un rifle que tiene un alcance de 500 metros para caza mayor. Joaquín habla para Espejo Público y cuenta cómo transcurrió el tiroteo. Fue testigo de todo lo ocurrido, conocía tanto al padre como a su hijo. Recuerda haber escuchado más de 30 disparos. La Guardia Civil les pidió que se metieran en sus domicilios por seguridad.

"Alfonso nunca iba solo, siempre iba con su padre: a comprar, a tomar café..."

A Alfonso le recuerda con su padre: "Solo nunca iba. Iba siempre con el padre y la relación era buena. Apunta que el autor de los disparos no trabajaba ya que tenía una incapacidad". El padre le dijo al teniente de alcalde que no se acercara: "No te acerques porque te va a disparar y te va a matar, mi hijo está loco".

Jesús Ruiz, alcalde de Argamasilla de Calatrava, confirma que el autor de los disparos sufrió el accidente hace muchos años cuando era joven. Señala que el padre del tirador era cazador y tenía las armas en la huerta. Desconoce si el hijo tenía o no licencia. La localidad vive un momento muy duro ya que esta normalmente es una localidad que se caracteriza por ser tranquila. "La familia lo está pasando muy mal y nos hemos puesto a su disposición para ayudarles en todo", mantiene.