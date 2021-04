Así actuó el 'súpercontagiador' de Manacor que infectó a 22 personas: "No daba importancia a los contagios"

Después de haber contagiado a 22 personas de su entorno este hombre ha sido detenido y puesto en libertad con cargos. Espejo Público ha hablado con Rosa, dueña del gimnasio al que acudía este 'supercontagiador'. No cree que lo hiciera con maldad. Cuenta que el día en que se realizó la prueba PCR fue a entrenar pero no lo comunicó. Llegó tarde y dijo que no se encontraba bien y estaba cansado. "Si hubiera dicho, me he hecho una PCR no hubiera entrenado, le hubiéramos dicho que se fuera a casa", señala.

El marido de Rosa se contagió y un chico que se cruzó con él en el vestuario también contrajo el virus y contagió a toda su familia.

Cristóbal era su jefe. Cuenta que este hombre trabajaba en el turno de noche y cuenta que aunque coincidía con menos gente, había un momento del turno en el que coincidían casi todos.

Otros empleados le cuentan que incluso fue a trabajar con fiebre. Cree que tuvo una actitud irresponsable con el tema del virus. No le daba importancia a los contagios ni a los efectos que puede tener. "Yo diría que era un poco negacionista", señala. Tras pasar la cuarentena este hombre fue despedido de suu empleo.

