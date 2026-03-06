Leo Messi asiste en la Casa Blanca a los anuncios de Trump sobre Irán y Cuba en un surrealista encuentro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido en la Casa Blanca al Inter Miami de Lionel Messi como campeón de la MLS, título que ganó el club por primera vez en su historia cinco años después de su debut en liga en 2020.

El estadounidense afirmó durante la recepción que el argentino es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar con el Cosmos de New York. "No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé... Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? Pelé era muy bueno".

El mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número '47' en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

Primera vez que recibe al campeón de la MLS

Es tradición que los campeones de las grandes ligas de EE.UU., como la NFL, la MLB o la NBA, visiten la Casa Blanca, pero es la primera vez que Donald Trump recibe al campeón de la Major League Soccer: "Tengo que decir esto: he visto a grandes jugadores del mundo del deporte llegar (a Estados Unidos), de todos los países y estilos. Muchos llegaron con gran expectación, '¡qué increíble!', decían todos… pero no ganaban. Este chico (Messi) llegó, hubo un gran revuelo, y ganó", afirmó Trump.

"Viniste y ganaste con toda la presión. 47 títulos. Es el MVP del último Mundial, podía haber ido a cualquier parte y elegiste venir a Miami"

"Viniste y ganaste, es muy difícil. Viniste y ganaste con toda la presión. 47 títulos. Es el MVP del último Mundial, podía haber ido a cualquier parte del mundo, a cualquier equipo, y elegiste venir a Miami. No te culpo, el tiempo es muy bueno. Te doy las gracias. Eres muy bueno y una gran persona. Os veré en el Mundial 2026", abundó.

Parte de guerra y objetivo: Cuba

Trump confesó que su hijo le puso en situación ante la llegada de Messi, aunque le recordó que tiene "muchas cosas entre manos". De hecho, el presidente de Estados Unidos empezó su intervención dando el parte del ataque a Irán, país cuyo armamento afirmó están "demoliendo a cada hora" y como "nadie pensó que era posible". "Preguntaron por un acuerdo, les dije que era un poco tarde", expuso el presidente de EE.UU.

También aprovechó para anunciar que su próximo objetivo es Cuba: "Lo que está pasando es maravilloso y es cuestión de tiempo que mucha gente increíble pueda regresar". También ha dado una fecha aproximada: "Solo hay que esperar un par de semanas".

Guiño a Cristiano Ronaldo

Trump comparó también al '10' argentino con Cristiano Ronaldo, a quien también recibió hace poco, "grandes campeones, deportistas, gente que ama lo que hace y lo hace bien". "Es un honor para todos en la Casa Blanca tenerte aquí", apuntó el presidente, que repasó el camino de Inter Miami hasta la primera liga de su historia.

