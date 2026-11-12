Balance de la huelga general del 11-N: "éxito" para sindicatos, "fracaso" para la CEOE, PP y Vox y 75 detenidos

España despierta en medio de la resaca de la huelga general del 11-N que para los sindicatos ha sido "un éxito" y para la patronal, PP y Vox un "fracaso". Los paros han tenido seguimientos desiguales, según la región de la que se hable. Los sindicatos indican que en Galicia y País Vasco ha sido donde más respaldo han tenido.

Delegación del Gobierno en Madrid cifra en 120.000 las personas que este miércoles asistieron a la manifestación que recorrió las calles de la capital. El Sindicato de Inquilinas habla de 400.000 asistentes a la marcha. Con este acto se puso el colofón final a la jornada de protesta.

En Barcelona, según datos de la Guardia Urbana, se reunieron 55.000 personas en el centro de la ciudad para exigir medidas ante la crisis de vivienda. Los organizadores en la ciudad condal elevan esta cifra a 400.000 personas. Las marchas se han repetido por diferentes ciudades de todo el mapa. En Euskadi, miles de personas tomaron las calles. También por las principales ciudades gallegas se vio una marea de gente secundando las mismas exigencias.

El balance de los sindicatos ha sido de "éxito" y han asegurado que su seguimiento ha superado las expectativas de las organizaciones sindicales.

Según los sindicatos "gobierne quien gobierne" tras las elecciones generales del 29 de noviembre "ningún gobierno ni administración pública va a poder mirar para otro lado ante el enorme problema de la vivienda"

Sin embargo la patronal ha calificado el paro del 11-N como un "fracaso".La Confederación Española de Organizaciones Empresariales cifra el seguimiento en menos del 5% de media a nivel territorial y sectorial.

En la misma línea, en El Hormiguero, Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que " con todo respeto, al menos en los servicios públicos que yo he visto, en sanidad y en educación, el éxito de la huelga es evidente que ha sido un fracaso". Además, ha calificado de "error histórico" de los sindicatos la convocatoria.

Y el líder de Vox y candidato a la Moncloa, Santiago Abascal, dijo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha "fracasado", porque el seguimiento de la huelga general "ha sido una vergüenza", y ha prometido acabar con los piquetes que "acosan" a trabajadores.

Disturbios y detenciones

Una vez desconvocadas las marchas en todas las ciudades se produjeron disturbios sobre todo en Barcelona y Madrid. Grupos de personas, muchas de ellas encapuchadas, protagonizaron altercados en la zona de Passeig de Gràcia y Gran Via de Barcelona.

El saldo de detenidos oficial es de al menos 75 y 1.044 incidencias en toda España. Por parte de Policía Nacional y Guardia Civil se han realizado al menos 39 detenciones, según datos del Ministerio del Interior hasta las 20.00 horas: 15 en Madrid, 11 en Andalucía y 7 en la Comunitat Valenciana.

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