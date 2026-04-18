Rescatan con vida a un niño de tres años tras caer a un pozo de 15 metros en Turleque, Toledo

Un menor de tres años ha sido rescatado este sábado tras caer a un pozo de unos 15 metros de profundidad en la localidad toledana de Turleque. El niño ha sido trasladado en UVI hasta el Hospital Universitario de Toledo, según ha confirmado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El suceso se ha producido poco después de las 13:30 horas en una finca situada en la calle Cristo de la localidad toledana. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los bomberos de Villacañas, que han llevado a cabo un rescate complejo debido a la profundidad de unos 15 metros a la que se encontraba el menor.

En el operativo también han participado agentes de la Guardia Civil y los servicios sanitarios, que tras la intervención han procedido al traslado urgente del niño al centro hospitalario para su valoración y atención médica.

Casos recientes

A principios de año se dio a conocer que Youssef Khachroub, un joven futbolista francés de 15 años, fue encontrado muerto en un pozo de 50 metros de profundidad en Marruecos, donde se hallaba de vacaciones junto a su familia. El joven jugador, tal y como explicó su padre, cayó al pozo mientras intentaba huir de una jauría de perros en plena oscuridad durante la Nochevieja. Su padre informó que el menor de edad tenía pánico a los perros y después de que este desapareciera sobre las 19h de la tarde, su cuerpo fue encontrado horas después en el fondo de un pozo con 50 metros de profundidad, lugar al que cayó en plena oscuridad después de intentar escapar de los caninos.

También el pasado mes de setiembre efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife localizaron un cuerpo un cuerpo sin vida durante las operaciones de búsqueda de un joven desaparecido en la localidad de Tejina. El cuerpo sin vida fue localizado gracias a una cámara introducida en el pozo, a unos 125 metros de profundidad.

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