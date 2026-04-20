Marcos de Quinto duda del equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

Marcos de Quinto, empresario, ha puesto el foco sobre la presencia de María Corina Machado en España y, en especial, sobre la manera en que supuestamente miembros de su entorno están recaudando fondos para "financiar gastos de su viaje".

A través de un mensaje publicado en Twitter, De Quinto afirmó: "Desde mi absoluto reconocimiento a María Corina y a su valiente labor, me atrevería a recomendarle que vigile la forma en que gente de su equipo va pidiendo dinero a particulares", lo que ha encendido el debate político y mediático en redes.

El empresario insistió en que dicha vigilancia es necesaria "para impedir que determinados caraduras, utilizando su nombre y su causa, se dediquen a invitar a 'cócteles' a cambio de 10.000 euros en ayuda al coste de vehículos blindados…".

La respuesta subraya una crítica más amplia del empresario hacia ciertos sectores de la oposición venezolana en España. De Quinto se pronunció con dureza sobre lo que considera una falta de coherencia ética en algunos defensores de los derechos humanos al comentar, con fuertes palabras, que quienes "se rasgan las vestiduras ahora por Delcy Rodríguez en Madrid, son los mismos que ni abrieron la boca por las torturas en El Helicoide".

Asimismo, defendió el estatus de los venezolanos que llegan a España como "refugiados, porque corrían riesgo en su país", y reprochó al presidente Pedro Sánchez por su papel en la política de relación entre España y Venezuela.

Ante estas acusaciones, De Quinto enfatiza que Machado tiene "el derecho y la obligación" de ser diligente con su equipo. Según él, "tiene que ser muy cuidadosa con mucha gente que la rodea, siempre ha sido uno de los problemas de la oposición", en referencia a supuestas oportunidades de sacar ventaja a partir de su nombre.

La advertencia ha generado reacciones entre simpatizantes de la dirigente venezolana y críticos del Gobierno español, mientras se mantiene la atención sobre cómo se canalizan los apoyos y la financiación en el marco de esta visita internacional.

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