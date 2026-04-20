Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MARÍA CORINA MACHADO EN ESPAÑA

Marcos de Quinto duda del equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

El empresario español lanza advertencias públicas sobre supuestas solicitudes de dinero a terceros en nombre de la opositora venezolana durante su gira en Europa.

Imagen de Marcos de Quinto

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

Marcos de Quinto, empresario, ha puesto el foco sobre la presencia de María Corina Machado en España y, en especial, sobre la manera en que supuestamente miembros de su entorno están recaudando fondos para "financiar gastos de su viaje".

A través de un mensaje publicado en Twitter, De Quinto afirmó: "Desde mi absoluto reconocimiento a María Corina y a su valiente labor, me atrevería a recomendarle que vigile la forma en que gente de su equipo va pidiendo dinero a particulares", lo que ha encendido el debate político y mediático en redes.

El empresario insistió en que dicha vigilancia es necesaria "para impedir que determinados caraduras, utilizando su nombre y su causa, se dediquen a invitar a 'cócteles' a cambio de 10.000 euros en ayuda al coste de vehículos blindados…".

La respuesta subraya una crítica más amplia del empresario hacia ciertos sectores de la oposición venezolana en España. De Quinto se pronunció con dureza sobre lo que considera una falta de coherencia ética en algunos defensores de los derechos humanos al comentar, con fuertes palabras, que quienes "se rasgan las vestiduras ahora por Delcy Rodríguez en Madrid, son los mismos que ni abrieron la boca por las torturas en El Helicoide".

Asimismo, defendió el estatus de los venezolanos que llegan a España como "refugiados, porque corrían riesgo en su país", y reprochó al presidente Pedro Sánchez por su papel en la política de relación entre España y Venezuela.

Ante estas acusaciones, De Quinto enfatiza que Machado tiene "el derecho y la obligación" de ser diligente con su equipo. Según él, "tiene que ser muy cuidadosa con mucha gente que la rodea, siempre ha sido uno de los problemas de la oposición", en referencia a supuestas oportunidades de sacar ventaja a partir de su nombre.

La advertencia ha generado reacciones entre simpatizantes de la dirigente venezolana y críticos del Gobierno español, mientras se mantiene la atención sobre cómo se canalizan los apoyos y la financiación en el marco de esta visita internacional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen de Paco Castañares

Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, sobre el acuerdo PP-VOX: "Es solo de medidas de Vox. Contraviene el sentido común"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Pudin de espárragos verdes

"¡Qué sencillo es hacer este pudin de espárragos verdes!": Karlos Arguiñano, impresionado con la receta de Joseba

Propietaria recupera su casa okupada.

Ángeles recupera su casa okupada después de 2 años sin cobrar: "Me deben 30.000 euros y destrozos que rondan los 100.000"

Arguiñano, sobre la receta de cabeza de lomo asada con hortalizas: "Vais a hacer esto en casa y querrán que montes un restaurante"

Arguiñano, sobre la receta de cabeza de lomo asada con hortalizas: "Vais a hacer esto en casa y querrán que montes un restaurante"

Imagen de Marcos de Quinto
MARÍA CORINA MACHADO EN ESPAÑA

Marcos de Quinto duda del equipo de María Corina Machado: "Le recomiendo que vigile cómo piden dinero a particulares"

Imagen de Rubén Amón
Casa Real

Rubén Amón critica las palabras del rey emérito: "La relación entre Moncloa y Zarzuela es mala, pero este señor no puede perjudicar a su hijo"

Vivir siendo hipocondriaca.
Miedo a la enfermedad

Crecer con una madre hipocondriaca: "A mi hijo de 7 años le dolía una pierna y me preguntó si podía ser cáncer"

Belén vive con miedo a sufrir una grave enfermedad. Ser hipocondriaca condiciona su día a día y el de los que la rodean.

Imagen de Paco Castañares
ACUERDO PP-VOX

Paco Castañares, exdirigente socialista en Extremadura, sobre el acuerdo PP-VOX: "Es solo de medidas de Vox. Contraviene el sentido común"

Más allá de las dudas sobre la legalidad de algunas de las medidas propuestas en el acuerdo como la "prioridad nacional", las afirmaciones de algunos miembros de Vox contra las subvenciones a ONG que acojan a inmigrantes irregulares han hecho saltar las alarmas.

Niño atrapado en un pozo.

El angustioso rescate de un niño de 3 años que cayó a un pozo en Toledo: "Estaba consciente y respondía a estímulos"

Imagen de Juan Soto Ivars

Juan Soto Ivars, escandalizado por el 'caso Kitchen': "Hacen una guerra sucia para destruir pruebas intentando salpicar lo menos alto posible. Si lo lees en una novela, no lo crees"

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

Un minuto para doce besos: el reto de Leonor Lavado que no se vio en la segunda gala

Publicidad