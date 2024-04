Las anécdotas del taxista de 19 años que cuenta su día a día en TikTok: "Me ofreció una felación por 100 euros"

Raúl García 'Saixe' comenzó a dedicarse al mundo del taxi a los 19 años. Ahora con 22 ya acumula años de experiencia y anécdotas al volante.

Cuenta que decidió dar este paso porque estaba desmotivando estudiando en pleno confinamiento por la pandemia de Covid-19. Su padre también taxista, le aconsejó dedicarse a este oficio y Raúl decidió probar suerte. Tanto le gustó que hoy en día se plantea seguir comprando licencias e invertir en este negocio.

'Saixe' disfruta cuidando sus coches y quiere desterrar la imagen de taxista antiguo con un coche poco cuidado que pueda seguir vigente entre algunas personas. Cuando tuvo su primer coche lo primero que hizo fue cambiarle las llantas y el alerón. Después de tunear parte del vehículo también tiene algunos efectos como una aplicación con la que puede hacer que su coche suene como un Lamborghini al arrancar o que ladre como un perro.

El joven comparte su día a día tras el volante del taxi en su cuenta de TikToknarrando sus experiencias. Quiere enseñar cómo es el sector y dar a entender que un taxista "no es lo que era antes" sino que el oficio también se ha renovado.

Acostumbrado a rechazar propuestas indecentes tras el volante

Reconoce que en algún momento ha recibido alguna propuesta indecente tanto por parte de mujeres como de hombres. Recuerda que en una ocasión fue a recoger a una pareja a la puerta de una discoteca y le propusieron un trío, que rechazó. En otra ocasión un cliente le ofreció 100 euros si le dejaba hacerle una felación. "Le dije que no era cuestión de dinero, porque estaba trabajando y subió la oferta a 300 euros. Siguió subiendo la cifra y le amenacé diciéndole que si seguía subiendo el dinero le bajaba del taxi", relata.

Afirma que ha sido gracias a sus padres a los que hoy tiene la licencia del taxi. Trabajaba pero no tenía dinero para comprarse una licencia, y aunque quería pedir un préstamo, no le iban a conocer tanto dinero así que su padre le dejó el dinero. Quiere seguir trabajando en el taxi porque "tiene pasión por ello" porque es lo que le ha dado de comer toda su vida. Le gustaría comprar más licencias para dar trabajo a otros pero no estar él sentado en un futuro.