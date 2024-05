Un anciano de Málaga pide ayuda para no quedarse en la calle si su exmujer vende la única propiedad que le queda

Juan Luis denuncia que su exmujer quiere vender la casa que él compró con su propio dinero sin haber firmado una unión en bienes gananciales. Si pierde esta casa de Málaga se quedará en la calle y sin recursos. Solicita asesoramiento jurídico para poder desentramar un pleito lleno de papeleo que se le va de las manos.

Este vecino de Málaga ha convertido el piso en un mausoleo lleno de recortes de prensa y documentos para reivindicar que la casa tan solo le pertenece a él y que su exmujer no tiene ningún derecho a vender esta propiedad. Lleva muchos años denunciando "corrupción e indefensión" y por el momento la justicia no le ha dado la razón.

Cuenta que lleva luchando 35 años para que no le arrebaten esta propiedad y su propósito es el de "seguir luchando" hasta que se muera. Asegura que compró esta casa en Málaga con el dinero de otra casa que compró estando soltero. Señala que un notario puso a su mujer en la escritura sin que él tuviera conocimiento ni firmara ningún documento para autorizarlo. En su día Juan Luis fue un profesional de la tapicería muy reputado.

La abogada Beatriz de Vicente da su opinión sobre el caso

Cuando Juan Luis se casó ya tenía comprada esta vivienda. Espejo Público ha pedido su opinión a la abogada penalista Beatriz de Vicente. Señala la letrada que cuando existe un régimen de gananciales el patrimonio de la pareja se divide a a la mitad. "Cuando llegue el divorcio todo lo acumulado es a partes iguales, si quiere acreditar que durante los gananciales pagó una parte con una pensión pero eso no resta para que el reparto sea a la mitad". La abogada no ve una clara solución a lo que plantea este hombre.

Juan Luis afirma que no acata la ley sobre la decisión respecto a su propiedad. "Algunos todavía me conocen con mi tienda, me negaron el permiso para hacer un hotel", afirma. Necesita ayuda jurídica y asesoramiento. Si no logra frenarlo hay una fecha en la que tendría que vender esa casa o subastarla.