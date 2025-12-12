Las fotos inéditas de Donald Trump en las fiestas de Epstein, rodeado de mujeres y condones con su cara

El depredador sexual Jeffrey Epstein se rodeó de muchos famosos del momento, desde políticos hasta magnates tecnológicos y estrellas del espectáculo. Durante años, fue una figura habitual en los eventos más exclusivos de Nueva York o Palm Beach, hasta que su doble vida salió a la luz y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por explotación sexual de menores.

Este viernes, su nombre vuelve a estar en el foco después de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes difundieran nuevas fotografías en las que aparece el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres en fiestas organizadas por Epstein. Según el comité, estas forman parte de los materiales recuperados del patrimonio del financiero, y están siendo examinadas dentro en el marco de una investigación.

Las fotos muestran al republicano en distintas situaciones, en una de ellas aparece posando rodeado de varias mujeres cuyos rostros han sido pixeladoss. En otra se le ve junto a Epstein conversando con una de las asistentes, mientras que en una tercera aparece junto a otra mujer, también con el rostro oculto. En total, Trump figura en tres de las 19 imágenes publicadas, a las que se suma una que muestra un envoltorio de 'Condones Trump', con su cara y una frase en inglés "I'm huuuuge" (Soy enorme) vendidos a 4,50 dólares la unidad.

Estas revelaciones se suman a la filtración de correos electrónicos y material gráfico vinculados al presidente, así como nuevas imágenes relacionadas con la isla privada de Epstein, donde se produjeron parte de los abusos sexuales investigados. Aunque Trump y Epstein mantuvieron una amistad durante años, el presidente estadounidense ha asegurado en varias ocasiones que se distanció de él alrededor de 2004, mucho antes de que fuera arrestado por primera vez.

Bill Gates y Bill Clinton en las fotos

Las imágenes no solo implican a Trump. En la misma remesa visual aparecen otros nombres conocidos, como el exasesor de la Casa Blanca Steve Bannon posando con Epstein frente a un espejo; el expresidente Bill Clinton acompañado por Ghislaine Maxwell y otra pareja; el multimillonario Bill Gates charlando con el príncipe Andrés, y hasta el director Woody Allen en una casa junto al abogado Alan Dershowitz y el exrector de Harvard Larry Summers.

Sin embargo, ninguna de estas apariciones supone que todos ellos mantuvieran un vínculo directo con los delitos cometidos por Epstein.

Aunque se desconoce el lugar y la fecha de esas fotos, así como quién estuvo detrás de la cámara, lo que sí se sabe es que el comité accedió a los materiales directamente del patrimonio de Epstein, y forma parte de un tesoro de miles de documentos, correos y grabaciones que podrían arrojar nueva luz sobre las conexiones del financiero con personalidades influyentes.

Según una carta difundida por los abogados implicados en la investigación, el comité podrá revisar videos y fotografías tomadas en cualquiera de las propiedades que Epstein poseyera, alquilara o usara entre 1990 y su muerte en 2019. La cadena CNN informó que este material podría incluir imágenes inéditas de eventos privados y de los invitados más cercanos al empresario.

