La relación de Jeffrey Epstein con Ana Obregón y cómo le ayudó a hacerse rico, según 'The New York Times'

La actriz Ana Obregón habría mantenido una relación con el magnate y pederasta Jeffrey Epstein, según ha revelado el medio 'The New York Times' en un artículo titualdo 'Estafas, esquemas y estafas despiadadas: La historia no contada de cómo Jeffrey Epstein se enriqueció'.

Es en el año 1982, señala el periódico, cuando Epstein y Obregón se conocieron a través de una persona en común. "Durante su primera cita, pasearon en un Rolls Royce por Manhattan a toda velocidad. Ella quedó fascinada por su encanto y su belleza". En aquel momento, Ana Obregón era considerada una de las actrices más importantes en España. De hecho, en sus memorias de 2012, la propia Ana Obregón describió a Jeffrey Epstein como "el hombre perfecto del que nunca me enamoré".

Según relata el mismo periódico, cuando salía con Obregón, Epstein tenía una novia seria; Eva Andersson, una modelo y exMiss Suecia. "Empezaron a salir poco después de que ella se mudara a Nueva York desde un pequeño pueblo de su país natal", cuentan. En aquel momento, parecía que era el amor de su vida. A pesar de ello, estuvo con otras mujeres.

La familia de Obregón le contrató para recuperar sus inversiones

El pederasta Jeffrey Epstein comenzó a amasar su fortuna tras cobrar una generosa recompensa de la familia de la actriz y otras familias españolas, que le contrataron para recuperar sus inversiones en una firma de corretaje en quiebra, según The New York Times. En un momento dado, los Obregón, junto a otras familias de España, le pidieron ayuda para encontrar el dinero que habían invertido en la empresa Drysdale Securities, que acabó quebrando.

Entonces, Epstein contactó con Bob Gold, un amigo y exfiscal federal, quien contó al periódico que descubrieron que los fondos se encontraban en la sucursal de las Islas Caimán de un banco canadiense. "Epstein recibió una generosa recompensa por haber encontrado el dinero", y esta ganancia, combinada con una presunta estafa al empresario Michael Stroll, "lo convirtió en millonario", de acuerdo al medio neoyorquino.

Otros engaños que llevaron a Epstein a prisión

El New York Times también relata otra serie de engaños que llevaron a Epstein, fallecido en 2019 en una cárcel de Nueva York en la que aguardaba el comienzo de su juicio por tráfico sexual, a convertirse en multimillonario.

Por ejemplo, apunta que el magnate solicitó dinero a inversores externos, entre los que se encontraban el director ejecutivo de Simon & Schuster, para luego desaparecer con él.