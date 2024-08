La alternativa del alcalde de Málaga para frenar los pisos vacacionales: "No podemos poner fronteras para que no entren"

Tan solo faltan unas horas para que dé comienzo una de las fiestas más icónicas de nuestro país: la Feria de Málaga, también conocida como Feria de Agosto. El alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, detalla en Espejo Público cómo se van a gestionar los festejos, y sobre todo, cómo lidiar con el turismo. Desde el consistorio "estamos seguros de que va a ser un éxito. Los malagueños son muy hospitalarios, saben acoger muy bien a los que llegan", asegura el político.

El evento, que durará ocho días seguidos, contará "con espacios en todas las casetas, que se esperan que sean muy acogedores", y primarán actividades lúdicas como la gastronomía, la música o el baile. El pistoletazo de salida será este sábado, tras la lectura del pregón. Los emplazamientos donde se concentrarán la mayor parte de las actividades serán el centro histórico y el auditorio municipal Cortijo de Torres, según confirma el alcalde. Pero esta vorágine de diversión implica también una llegada masiva de turistas.

¿Cómo va a gestionar el ayuntamiento esta circunstancia?

"Tenemos muy claro que la apuesta turística de Málaga no es crecer en cantidad, sino en calidad. Por eso nos interesa mucho que haya promoción de hoteles de 5 estrellas, gastronomía de calidad y cultura de calidad. No podemos poner fronteras para que no entren los de fuera, pero si hacemos la apuesta dirigida en ese sentido, tendremos turismo de máxima calidad también", explica el popular.

El auge de viviendas para alquiler turístico está mermando cada vez más al alquiler de larga estancia, y en Málaga opinan que los efectos que están teniendo estos pisos "hay que resolverlos con más viviendas en alquiler y en venta, tanto la privada como la pública. Ahora mismo tenemos más de 1.000 en construcción para alquiler, y tenemos que ser capaces de que haya suelo urbanizado para que se sigan sumando". Asimismo, pide al Gobierno de España que haga "el máximo posible" para construir más viviendas.

El colosal número de pisos vacacionales ha hecho que algunos ayuntamientos como el de Sevilla se planteen decisiones impopulares, como cortar el agua a aquellos que son ilegales. Francisco de la Torre evade responder si llegaría hasta ese punto. Lo que tiene "clarísimo" es que "los ilegales no pueden funcionar. Hay que tener una vigilancia".

Las últimas acciones que la Junta de Andalucía ha tomado en este sentido pasan porque dicho piso tenga entrada directa, "por lo tanto, en un bloque no cabe tener vivienda turística". Además, cuenta el alcalde, "estamos haciendo un estudio para ver qué zonas pueden estar saturadas, para que ahí ya ni siquiera con entrada directa puedan existir. Todo esto va dirigido a los legales".

¿Cómo se va a actuar ante los ilegales?

En su opinión, "tienen que ir desapareciendo y pasar a ser vivienda de alquiler de larga temporada", ya que, asegura, "el mercado siempre está abierto a eso y lo necesita". Sin embargo, para que ese tipo de alquiler sea posible "hace falta un marco legal que dé seguridad y ahora mismo no lo hay en España, tiene que cambiarlo el Gobierno", señala.

El popular también ha hablado sobre el proyecto de tren litoral que unirá Málaga con otros puntos de la Costa del Sol. Para de la Torre, las reuniones "tendrían que haber ido más deprisa" porque "es muy urgente que los temas de movilidad en la provincia de Málaga tengan respuesta desde todas las administraciones, pero muy especialmente desde el Gobierno central, a quien corresponde impulsar claramente este equipamiento", concluye, no sin desear una feliz Feria de Agosto a todo el mundo, turistas y vecinos.