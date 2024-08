El Ayuntamiento de Sevilla contra los pisos turísticos ilegales

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla "vamos a ir a por ellos" es muy contundente en su lucha contra las viviendas de alquiler turístico que operan de forma ilegal. En la ciudad hay identificadas 715 viviendas que se están alquilando desde 2022 sin que cumplan la normativa vigente. Ahora, con las nuevas medidas, todos estos pisos van a dejar de poder ser explotados como negocio para acoger turistas.

Entre los puntos de la nueva normativa destacan, sobre todo, la posibilidad de cortar el agua a las viviendas que sigan operando pese a carecer de vivienda. Esto será posible gracias a que no son consideradas viviendas de uso familiar, si no negocios ilegales y el ayuntamiento podrá cortar el suministro de agua a través de EMASESA, la empresa que gestiona el agua en Sevilla. Así de tajante será con aquellas viviendas con las que se tenga la certeza que en ellas se desarrolla un negocio irregular, con las que arrojen dudas se realizará otro procedimiento.

Sobre estas últimas, la denominada Policía Turística hará una labor de investigación hasta determinar el fin al que están destinadas las viviendas sobre las que se sospecha. Además, se multará a todos aquellos que pese a carecer de licencia sigan haciendo uso de sus viviendas con este fin y se revisarán una a una las declaraciones juradas vigentes. Con ello se intenta revertir la situación que sufren sobre todo en el centro de la ciudad hispalense y en barrios como el de Triana.

Los vecinos están hartos de la situación

"Aquí hay un piso turístico. Aquí hay un piso turístico. Ahí hay un piso turístico", señalan algunos vecinos. Mires donde mires, puedes encontrar uno de ellos. Sin embargo, parece que estos lugares vacacionales tienen los días contados.

Los vecinos no pueden más y dicen que la situación es límite: "No cabe ni un apartamento turístico más". Ahora, con la nueva normativa se va a revisar una a una las licencias de estos. Lo que se busca es poner el foco en aquellos pisos que den problemas a los vecinos. De esta manera quieren revertir la situación que, sobre todo, se vive en el centro. Aunque los barrios también lo sufren: "Me he criado toda la vida en Triana, mis padres son de Triana y la cultura que había en Triana se está perdiendo".

