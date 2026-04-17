Las altas capacidades en los menores, una nueva forma de hacer negocio: "Pagué 1.500 euros por una evaluación y en el colegio me dijeron que no era válido"

¿Querría que su hijo tuviera altas capacidades? Si cree tener una respuesta clara, piénselo dos veces: "Mis dos hijos las tienen y son dos perfiles totalmente distintos. La niña ha tenido muchos problemas de ansiedad y depresión", nos cuenta Silvia. "Implica que un niño tiene cinco años y una edad mental que está tres años por delante. Es un cerebro que está cableado de otra manera y hay que gestionar esas emociones", asegura Marta, madre también de dos hijos en esta situación. Un reto para los colegios, que tienen que dispensar una dedicación especial a estos niños. En algunos centros escolares se habla de "sobrediagnóstico". Tanto que están enviando circulares a los padres para que no insistan en presentar informes de gabinetes particulares que determinan que sus hijos tienen altas capacidades.

600 euros por un cuestionario y 1.500 por la evaluación

A Elena le recomendó el psicólogo de su hijo que le hiciera el test y recurrió a uno de los numerosos centros privados que lo realizan: "Pagué 600 euros por un cuestionario de 50 preguntas que tenía que rellenar la familia. Son preguntas muy subjetivas sobre su comportamiento en el aula". Una vez superada esa primera criba, "le hicieron un informe de evaluación pedagógica: 1.500 euros". Éste determinó que su hijo tenía altas capacidades. Sin embargo, en el colegio rechazaron el dictamen: "me dijeron que no tenía mucha validez porque el equipo de orientación del cole tiene que valorarlo. Me sentí un poco estafada. Ahora todos los niños tienen altas capacidades".

"Es un negocio"

Para Eva Martín, fundadora del Colegio Reggio, "los padres que vienen con estos informes buscan un trato muy personal. Hay muchos gabinetes que se están especializando porque hay mucha demanda. Es un negocio muy grande". En este colegio admiten la mitad de los informes de altas capacidades que llegan de gabinetes privados. O lo que es lo mismo: rechazan la otra mitad según el criterio de su propio departamento orientador.

"No hay suficientes orientadores en los colegios"

A los hijos de Marta los diagnosticaron en el colegio. No obstante, admite que "el problema es que no hay suficientes orientadores. El sistema no funciona. Hay uno por cada cuatro o cinco colegios". Jana Martínez dirige uno de estos centros que emiten informes privados: "Hay una parte que está haciendo negocio, pero también hay profesionales muy serios que llevan muchos años trabajando y a los que los están metiendo en el mismo saco. Tú puedes ir a un doctor o puedes ir a un chamán". Prefiere no decirnos el precio de sus informes, pero defiende la labor de gabinetes como el suyo: "Un 10% de la población tiene altas capacidades y, sin embargo, está diagnosticado únicamente el 0,6%. Son personas neurodivergentes. Un cerebro divergente es un cerebro distinto, y como tal hay que tratarlo".

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