Crisis migratoria Ceuta
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo de la playa Benítez para trasladar y filiar a los migrantes
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria de Ceuta.
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La crisis migratoria de Ceuta cumple prácticamente dos meses. Una crisis que entra ahora en una nueva fase con el inicio de las declaraciones en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, apenas un día después de la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.
Mañana está citado a declarar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el jueves lo hará el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Son los primeros testimonios de una investigación que la jueza María Tardón formalizó hace ahora dos semanas por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.
La investigación parte de una querella presentada por Iustitia Europa y cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. La magistrada incorporó además un nuevo delito, contra la independencia del Estado, y apuntó a "una clara e indudable gestión favorecedora desde el Reino de Marruecos".
La jueza ha ordenado también una extensa lista de diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido, entre ellas el análisis de imágenes por satélite, estudios biométricos y el rastreo de las convocatorias difundidas a través de las redes sociales.
Nuevo desalojo de migrantes
Mientras avanzan las pesquisas, continúa la situación de los migrantes que permanecen fuera de los recursos de acogida. Un grupo de menores migrantes ha vuelto a movilizarse en Ceuta para reclamar más protección y la creación de centros de acogida específicos para ellos. Lo han hecho dirigiendose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Los jóvenes han recorrido la playa del Trampolín, que continúa llena de chozas improvisadas donde permanecen a la espera de una solución. Una situación que también se mantiene en la playa Benítez, donde ya ha comenzado el desalojo de los migrantes que permanecían en la zona.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Encuentran a cuatro migrantes en un túnel subterráneo
La Guardia Civil de Ceuta ha localizado a cuatro migrantes marroquíes que estaban ocultos en un túnel situado cerca de Benzú. Este túnel está muy cerca del perímetro fronterizo terrestre que separa la ciudad de Marruecos.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: La Policía utilizó drones para detectar migrantes en el aliviadero de Benítez
La Policía Nacional ha introducido drones con cámaras térmicas en el conducto que transporta el agua desde el pantano hasta la playa Benítez. Según fuentes policiales, las imágenes han permitido comprobar que hay personas viviendo en el interior. Es por ello que el desalojo responde a "motivos de seguridad" ante el inicio de la temporada de lluvias.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los migrantes serán trasladados al campamento de Loma Colmenar tras pasar por el CATE
Los migrantes serán trasladados en autobuses hasta El Tarajal, donde pasarán por el CATE para su filiación y triaje. Desde allí, está previsto que sean derivados al campamento provisional de Loma Colmenar, dentro del dispositivo de acogida habilitado en Ceuta.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Decenas de migrantes han escapado de la policía
Decenas de migrantes han escapado a pie de los agentes, mientras que otros incluso se han adentrado en el mar a nado para evitar el traslado.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los migrantes comienzan a subir a los autobuses
Algunos migrantes comienzan a subir a los autobuses que se dirigen al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), mientras los agentes mantienen al resto a la espera de su traslado y tratan de evitar que abandonen la zona.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El desalojo de migrantes responde a "motivos de seguridad"
El desalojo responde a "motivos de seguridad", ya que en la playa Benítez se encuentra el aliviadero de una presa, por donde se evacúa el agua cuando el pantano alcanza su capacidad máxima. Con el inicio de la temporada de lluvias, las autoridades quieren evitar riesgos en esta zona.
Además, la Policía prevé perimetrar el acceso a la playa para impedir que vuelva a ser ocupada tras el desalojo, como ya ocurrió anteriormente en la playa del Trampolín.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El desalojo busca trasladar a los migrantes al CATE para tomar sus datos.
El objetivo de los agentes con el desalojo de la playa Benítez es trasladar a los migrantes en autobuses hasta el CATE (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) para proceder a su identificación.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Melchor León asegura desconocer el desalojo de la playa Benítez
Melchor León, diputado del PSOE en Ceuta, asegura que no había sido informado previamente del operativo y que todavía no conoce con detalle lo que está ocurriendo en la playa Benítez.
León sostiene que este desalojo no tiene nada que ver con el traslado anterior al campamento del puerto de Ceuta. Además, niega que el procedimiento sea el mismo, ya que asegura que los campamentos de destino todavía no están terminados.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los migrantes serán trasladados en autobuses para evitar avalanchas
Los migrantes que se encuentran actualmente en la playa Benítez está previsto que sean trasladados en autobuses hasta los centros de migrantes situados en los polígonos de El Tarajal. Una vez allí, se les podría ofrecer incluso la posibilidad de regresar a Marruecos.
Se trata de un desalojo parcial que se está realizando de forma progresiva para evitar que se repitan las avalanchas registradas durante el anterior traslado al campamento del puerto de Ceuta, donde se vivieron momentos de tensión.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo de la playa Benítez
La Policía Nacional ya camina entre las instalaciones improvisadas de la playa Benítez y está movilizando a los migrantes que permanecen en la zona.
En estos momentos hay alrededor de 30 furgones de la Policía Nacional desplegados en la zona. Los agentes también están derribando muchas de las chozas improvisadas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los furgones de la Policía Nacional llegan a la playa Benítez
Una larga fila de furgones de la Policía Nacional llega a la playa Benítez para iniciar de forma inminente el desalojo de los migrantes que permanecen en la zona.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Torres respalda a Pérez Triano tras su dimisión como delegado en Ceuta
El ministro de Política Territorial y responsable de la gestión de la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha defendido la actuación de Miguel Ángel Pérez Triano tras su dimisión. Torres ha asegurado que el exdelegado ha sufrido un "señalamiento que desde el punto de vista humano es incomparablemente duro".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Bruselas asegura que mantendrá la cooperación migratoria con Marruecos
La Comisión Europea asegura que mantendrá la cooperación con Marruecos en materia de migración y lucha contra la trata de seres humanos. Bruselas destaca que esta colaboración ha contribuido a reducir de forma significativa las entradas ilegales en Ceuta en los últimos años, antes de la entrada masiva de migrantes del pasado julio.
Una alta funcionaria de la Comisión Europea ha defendido estos acuerdos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, donde este lunes se ha abordado la situación migratoria de Ceuta. Según Bruselas, los esfuerzos conjuntos con Marruecos continuarán.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: David de la Encina, nuevo delegado del Gobierno en Ceuta
El exalcalde socialista de El Puerto de Santa María ha sido elegido para sustituir a Miguel Ángel Pérez Triano, que este lunes presentó su dimisión. El Consejo de Ministros prevé aprobar hoy su nombramiento. De la Encina fue alcalde entre 2015 y 2019 y afrontará ahora la gestión de la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Pendientes de un nuevo desalojo de migrantes en la playa Benítez
La Policía permanece pendiente de un nuevo desalojo de migrantes en la playa Benítez de Ceuta. Los agentes podrían intervenir durante la jornada para retirar las construcciones improvisadas en las que permanecen algunos migrantes.
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