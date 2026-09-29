Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el desalojo de la playa Benítez para trasladar y filiar a los migrantes

La crisis migratoria de Ceuta cumple prácticamente dos meses. Una crisis que entra ahora en una nueva fase con el inicio de las declaraciones en la Audiencia Nacional sobre lo ocurrido los pasados 30 y 31 de julio, apenas un día después de la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Mañana está citado a declarar el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el jueves lo hará el jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno. Son los primeros testimonios de una investigación que la jueza María Tardón formalizó hace ahora dos semanas por la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma.

La investigación parte de una querella presentada por Iustitia Europa y cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. La magistrada incorporó además un nuevo delito, contra la independencia del Estado, y apuntó a "una clara e indudable gestión favorecedora desde el Reino de Marruecos".

La jueza ha ordenado también una extensa lista de diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido, entre ellas el análisis de imágenes por satélite, estudios biométricos y el rastreo de las convocatorias difundidas a través de las redes sociales.

Nuevo desalojo de migrantes

Mientras avanzan las pesquisas, continúa la situación de los migrantes que permanecen fuera de los recursos de acogida. Un grupo de menores migrantes ha vuelto a movilizarse en Ceuta para reclamar más protección y la creación de centros de acogida específicos para ellos. Lo han hecho dirigiendose directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los jóvenes han recorrido la playa del Trampolín, que continúa llena de chozas improvisadas donde permanecen a la espera de una solución. Una situación que también se mantiene en la playa Benítez, donde ya ha comenzado el desalojo de los migrantes que permanecían en la zona.

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