Buscan a un conductor kamikaze fugado en Ceuta tras cruzar con su vehículo la frontera desde Marruecos

Esta madrugada, un hombre ha entrado desde Marruecos con su vehículo por el paso fronterizo de El Tarajal, en Ceuta. Fuentes del Instituto Armado que la Guardia Civil lo está buscando desde esta mañana.

El conductor cruzó la frontera española sobre las seis de la mañana a gran velocidad y recorrió más de un kilómetro hasta que tuvo un accidente en la avenida Reyes Católicos, contigua la carretera que desemboca en la frontera que separa ambos países. Tras ello se dio a la fuga.

Cuando los agentes se dieron cuenta de que no se encontraba ahí, comenzaron a inspeccionar el vehículo en busca de drogas o algún inmigrantes irregular. En este caso no se ha encontrado nada de ello, pero la búsqueda del hombre continúa.

El vehículo se encuentra en dependencias de la Guardia Civil y será analizado por las especializadas en la evaluación de riesgos, como UDAIFF. Según informa el medio 'El Pueblo de Ceuta' se trata de un Renault 19 y que, durante la maniobra, casi atropella a varios agentes.

Se trata de una situación que ha sucedido más veces. En 2018 varios inmigrantes fueron abandonados en el mismo lugar por unos hechos similares.

Ocultos en un túnel

Además, la Guardia Civil ha localizado en un túnel subterráneo situado en las inmediaciones de la frontera norte de Benzúa a cuatro migrantes marroquíes. Todos ellos han sido trasladados en un vehículo policial hasta las dependencias policiales para proceder a su identificación.

El túnel tiene una longitud de varios metros y era utilizado como paso del agua y llevaba varios años en desuso. En su interior había varios utensilios para preparar comida y mantas para dormir. Los migrantes llevaban varios días viviendo.

Los migrantes han sido encontrados gracias a una operación conjunta de la Guardia Civil con personal de las Fuerzas Armadas. Este hallazgo se produce días después de que los bomberos localizaran un asentamiento en unas galerías en la barriada del Sarchal que lo conectaban con el campus universitario.