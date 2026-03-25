Alejandra Rubio deja la televisión: "No puede dedicarse a otra cosa porque en otra profesión no cobras 60.000 euros por contar un embarazo"

Hace tan solo unos días, saltaba la noticia de que Alejandra Rubio estaba embarazada de su segundo hijo con Carlo Constanzia y durante la tarde del jueves, sorprendía tras anunciar que iba a dejar su trabajo en la televisión.

Para Alejandra no están siendo unos buenos días y cree que la decisión de dejar la televisión "es la mejor que puede tomar ahora mismo". Además, ha detallado que no puede seguir llevándose los disgustos que se lleva y no puede seguir lidiando con esa situación en su estado.

La nieta de María Teresa Campos explicaba que es "una decisión meditada" y llevaba "tiempo pensando en ello". Incluso llegó a asegurar que no se sentía especialmente orgullosa de cómo se gana la vida actualmente.

"Ha asumido que no es congruente con su vida y no le gusta la vida que lleva"

Los colaboradores de Más Espejo han analizado esta situación. La copresentadora de Más Espejo, Gemma López, considera que no es tan importante como Alejandra y su madre dicen, ya que ha sido ella "la que ha decidido voluntariamente hacer una entrevista y ha habido una serie de críticas sobre ella".

Asimismo, lo que la sorprende a Gemma es que "lleven esto como si fuese el fin de una vida". Por otro lado, el colaborador Sergio Pérez afirma que, al ver la entrevista, pensó "que ella ha tenido situaciones difíciles en el embarazo y esas situaciones las omitió". De hecho, Pérez aseguró que ese riesgo puede haber llevado a Alejandra a pensar "por qué me tengo que fotografiar su ese embarazo no sigue adelante".

Isabel Rábago, colaboradora de Más Espejo, asegura que "los mejores están aquí" y cree que ella "ha asumido que no es congruente con su vida y no le gusta la vida que lleva". Asimismo, detalla que "enfrentarse a personas que cada día la recuerdan que está en la televisión por vender su vida" es duro para ella.

Según Gemma, Alejandra no ha asumido las razones por las que está ahí y asegura que se dedica a esto porque en otra profesión no ganaría 60.000 euros por un embarazo.

La pareja ha cobrado 200.000 euros en un año

Tras dejar su trabajo en la televisión, ni Carlo Constanzia ni Alejandra Rubio recibirían ingresos. Entre ambos han cobrado 200.000 euros en un año. Según el periodista especializado en economía, Ismael García Villarejo, "no deben bloquear el dinero y tienen que calcular los gastos que tienen en un año".

Asimismo, desde Más Espejo hemos creado un currículum a Alejandra. Jesús Ripoll nos ha ayudado a diseñarlo y ha dado consejos de los estudios que deben incluirse en el currículum. Según Jesús, no deben escribirse estudios que no se hayan finalizado porque "se puede falsear y eso lo que hace es restarte": "Si no pone el diplomado o licenciado, puede dar pie a pensar que no lo ha acabado".

Por otro lado, detalla que en el currículum hay que dar importancia a lo último a lo que se ha dedicado. Asegura que hoy en día "si te dedicas a la comunicación, tienes que enseñar cómo comunicas a través de un vídeo".

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