Los vecinos de Ceuta y las ONG identifican informalmente a menores recién llegados, poniendo el foco en las niñas

Los vecinos de Ceuta y varias ONGs como Save the Children o Unicef España presentes en la Ciudad Autónoma apuntan los listados de menores no tutelados de manera improvisada, para que así, puedan ser reubicados en los nuevos espacios rehabilitados.

En el barrio de El Príncipe hay vecinos y redes comunitarias que ayudan a localizar e identificar informalmente a migrantes recién llegados y ponerles en contacto con sus familiares y conocidos, sobre todo, cuando aún no se les ha registrado oficialmente. Muchos de ellos, han intentado buscar refugio en esta zona debido a sus vínculos familiares, culturales o lingüísticos con residentes de la barriada. Esto facilita que los vecinos sepan quién ha llegado, dónde se encuentra, si necesita ayuda y de qué tipo.

En este caso, estamos ante una identificación informal, pues son los propios vecinos y asociaciones las que elaboran listados. Se encargan de ayudar a localizar a personas desaparecidas, encontrar a menores o facilitar información a las autoridades, así como, facilitar alojamiento temporal, alimentos o traducción mediante vecinos, asociaciones y líderes comunitarios.

Sin embargo, esto no es un censo oficial ni sustituye la identificación administrativa. El registro formal de migrantes lo realiza la autoridad competente, es decir, la Administración pública. Por tanto, estas redes vecinales, como la Asociación de Vecinos de El Príncipe han logrado identificar informalmente a unos 1.000 menores migrantes no acompañados en la zona. Aunque, los datos que maneja la policía nacional son de 528, pero aún quedan muchos más.

Hay que tener en cuenta, que esta información facilitada por las asociaciones de vecinos no especifica cuántos de estos registros corresponden a personas ya verificadas ni cuántos han sido derivados a los servicios de protección de menores.

El foco de atención: las niñas

La directora de Influencia y Desarrollo Territorial de Save the Children España, Catalina Perazzo defiende que en este contexto de crisis a quienes hay que proteger al máximo es a las niñas porque "suele ser un perfil minoritario y están expuestas a mayores riesgos sobre todo por la vulnerabilidad que supone ser niña en una crisis".

Según Perazzo, la necesidad de protección de las niñas obedece a que puedan ser sujetos de explotación. Además, apunta que es necesario poner atención a las necesidades específicas de cada niña y una vez hecho esto, se procede a identificar el contexto que rodea su llegada y para así encontrar la mejor manera de proceder.

Las familias también son prioridad

En cuanto a las niñas que vienen acompañadas, Perazzo apunta que lo más importante es mantener la unidad familiar. Actualmente el CETI está saturado, donde, normalmente van las familias que llegan a Ceuta desde África. En palabras de la directora: “es necesario que la acogida humanitaria tenga ese enfoque de infancia para atender a las familias con necesidades específicas”. Y, en el caso de que tengan hermanos, se procura que permanezcan unidos.

Desde Save the Children, pueden aportar más ayuda como ONG en la identificación de menores de edad y detectar vulnerabilidades, por ejemplo, un solicitante de asilo o una persona que esté enferma.