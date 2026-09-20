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Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

El coach ha intentado convencer a la talent con una divertida improvisación, aunque finalmente no ha conseguido llevársela a su equipo.

Mika improvisa una desternillante canción para conquistar a Mónica… ¡pero ella le rechaza!

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Mónica ha protagonizado uno de los momentos más divertidos de la noche durante su elección de equipo. Después de una actuación que había conquistado a tres de los cuatro coaches, la talent tenía que decidir con quién continuar su aventura en La Voz.

Mika ha querido echar el resto para convencerla y se ha arrancado con una desternillante canción improvisada al ritmo de la guitarra de Melendi. El coach ha sacado su lado más

Finalmente, todos los esfuerzos han tenido un mismo desenlace: Mónica ha decidido unirse al equipo de Pablo López. ¡Una elección que ha desatado la celebración del coach!

Pablo López, coach de La Voz

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