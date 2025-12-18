Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELECCIONES EXTREMADURA

Así están las encuestas para las elecciones en Extremadura del 21D

Las elecciones del 21 de diciembre, adelantadas por la presidenta María Guardiola tras el bloqueo presupuestario, serán las primeras en España en un año y medio y se leerán en clave de PP frente al PSOE.

Elecciones Extremadura 2025

Elecciones Extremadura 2025Antena 3 Noticias

Paula Hidalgo
Publicado:

Extremadura abrirá el próximo 21 de diciembre un nuevo ciclo electoral en España después de que la presidenta de la Junta, María Guardiola, decidiera adelantar los comicios ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos autonómicos de 2026. El bloqueo conjunto de PSOE y Vox, cuando aún quedaba año y medio de legislatura, precipitó una convocatoria que se convertirá en la primera cita con las urnas desde las europeas de junio de 2024 y que tendrá inevitablemente una lectura nacional.

Aunque se trata de unas elecciones autonómicas, los resultados serán analizados como un termómetro del pulso entre el PP y el PSOE, y como una prueba tanto para el Gobierno de Pedro Sánchez como para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo en la oposición.

Un escenario abierto y sin mayorías claras

En las autonómicas de 2023, PP y PSOE empataron a 28 escaños en la Asamblea de Extremadura, aunque los socialistas fueron la fuerza más votada. Vox obtuvo cinco diputados y Unidas por Extremadura cuatro, lo que dejó a la izquierda a un solo escaño de la mayoría. Finalmente, Guardiola fue investida presidenta con el apoyo de Vox, pese a haberse comprometido previamente a no aceptar sus votos.

Ahora, la presidenta del PP se juega la reelección frente a un PSOE encabezado por Miguel Ángel Gallardo, que llega a la campaña procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influenciasen la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz.

Qué dicen las encuestas

El promedio de las encuestas publicadas desde septiembre sitúa al PP como primera fuerza, con un 41,7% de los votos y 29 escaños, uno más que en 2023, aunque aún lejos de la mayoría absoluta fijada en 33 diputados. El PSOE se quedaría con el 34,2% y 24 escaños, cuatro menos que en las anteriores autonómicas. Vox sería el partido que más crecería, pasando del 8,1% al 12,6% de los votos y de cinco a entre ocho parlamentarios. Unidas por Extremadura mantendría sus cuatro escaños con alrededor del 7% de los apoyos.

La encuesta preelectoral del CIS dibuja un escenario similar, aunque con un mayor peso de Vox, que podría alcanzar entre 10 y 12 diputados, y detecta además un 16% de indecisos a pocos días de la votación.

Pactos decisivos tras el 21D

Con estos números, Guardiola necesitaría el apoyo de Vox o, al menos, la abstención del PSOE para seguir gobernando. Junto a la presidenta popular y a Gallardo como candidatos de los dos grandes partidos, Vox concurrirá con su portavoz regional, Óscar Fernández, mientras que Irene de Miguel repetirá al frente de Unidas por Extremadura, coalición integrada por Podemos, IU y Alianza Verde.

La Asamblea de Extremadura está compuesta por 65 diputados (36 por Badajoz y 29 por Cáceres) y la campaña se desarrolla del 5 al 19 de diciembre, con jornada de reflexión el día 20. El resultado del 21D no solo decidirá el futuro del gobierno regional, sino que marcará el tono político del arranque de un nuevo ciclo electoral en España.

