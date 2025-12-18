El PP de Extremadura denuncia el robo de votos por correo en varias oficinas tres días antes de las elecciones

La Guardia Civil investiga varios robos cometidos esta pasada noche en las oficinas de Correos de tres municipios extremeños, en concreto, Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía.

Aunque fuentes de la Guardia Civil precisaron en un primer momento que se desconocía qué era lo sustraído en estas oficinas, Correos ha precisado que se trata de 124 votos y 14.000 euros.

Abel Bautista, secretario general del Partido Popular de Extremadura, asegura que existe una "estrategia absolutamente organizada" para robar votos después de conocer la investigación de la Guardia Civil.

"Están robando nuestra democracia"

María Guardiola, presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección en Extremadura, ha pedido a los votantes acudir a las urnas "masivamente" para defender la democracia y la libertad después del robo de votos por correo. "Están robando nuestra democracia", ha dicho.

Abel Bautista habla de una "estrategia absolutamente organizada"

El secretario general del PP extremeño ha hablado en Espejo Público sobre los robos: "En Fuente de Canto se han llevado la caja fuerte, debía ser un grupo organizado, había más de 130 votos, además del derecho fundamental a ejercer el voto que tienen los ciudadanos".

"Durante la noche también se ha intentado robar en las oficinas de Torremejía y Santa Amalia, han abierto la caja, no había voto por correo y por tanto no se han podido llevar nada en este sentido", dice Bautista.

"Hace pocos minutos hemos conocido el intento de robo en otras oficinas durante la semana pasada. Hay muchos interrogantes y alguien tendrá que responder. ¿Por qué no se informó a la opinión pública y por qué no se ha reforzado la seguridad?", se pregunta el popular.