Choque en el PSOE de Aragón: cinco miembros socialistas rechazan ir en las listas con Pilar Alegría

El 2026 se presenta un escenario de lo más complicado para Pedro Sánchez. El año que viene viviremos tres comicios: los primeros, en febrero, elecciones en Aragón; en marzo, las de Castilla y León; y posteriormente llegarán las de Andalucía, que previsiblemente serán en junio.

Sin embargo, tal y como ha avanzado El Mundo, hasta cinco miembros del PSOE habrían rechazado figurar ir en las listas de Pilar Alegría porque aseguran que no van concretamente en puestos de salida para las próximas elecciones del 8 de febrero.

Dicho medio asegura que la portavoz adjunta en las Cortes regionales, Leticia Soria, y otros dos diputados por Zaragoza, Sergio Ortiz y Pilimar Zamora, habrían declinado ocupar 'puestos de relleno', ya que estiman que la formación no supere los 10 escaños en la provincia de Zaragoza. Asimismo, dos diputados de Teruel habrían dado su negativa a ser incluidos.

A pesar de que Alegría haya apostado por crear un equipo afín, Leticia Soria considera que el ofrecimiento de ocupar un puesto 13 en las listas "es humillante", según recoge El Mundo. En lo que respecta a Sergio Ortiz, alcalde de Cariñena, y Pilimar Zamora prefiere guardar silencio.

Cabe señalar que el único guiño que Alegría ha realizado al sector de Javier Lambán ha sido la inclusión de Darío Villagrasa, rival de la que fue Ministra de Educación en las primarias.

Pilar Alegría, candidata a las Elecciones de Aragón

Por su parte, Pilar Alegría será la candidata socialista, tendrá que hacer frente al PP de Jorge Antonio Azcón quien en los últimos comicios de 2023 obtuvo 28 diputados, llevando la delantera al PSOE con respecto a las elecciones de 2019, cuando fue el partido ganador.

Este pasado sábado, Pilar Alegría presentó su candidatura con el objetivo de recuperar "el Aragón del diálogo, el acuerdo y la convivencia". "Un Aragón que nos acompañe, que proteja, que cuide e impulse. Y quiero, sobre todo, que en esteAragón puedan vivir todos, porque es su derecho y no se convierta nunca en un privilegio", expresó durante un mitin en su localidad natal La Zaida (Zaragoza).

Unas palabras que dio en el discurso "más importante de toda su trayectoria política" haciendo frente "a la emoción, la responsabilidad y el vértigo, pero no a las dudas".

Elma Saiz, el revelo de Pilar Alegría

Pilar Alegría ha dejado su puesto en el Gobierno para ser candidata socialista en las elecciones de Aragón. Con este movimiento, Elma Saiz se ha convertido en la nueva portavoz del Gobierno. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la calificó como "una gran ministra" y que "ahora asume una nueva responsabilidad, ser voz del Ejecutivo en esta segunda mitad de la legislatura. Por su parte, Milagros Tolón ha tomado la cartera del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

